Польский певец после скандала в Гданьске споет "Темную ночь" в Москве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Польский музыкант Польский музыкант Петр Косевский примет участие в спектакле Театра мюзикла "Жизнь прекрасна!" Четырнадцатого и пятнадцатого декабря по приглашению худрука театра Михаила Швыдкого он исполнит песню "Темная ночь", сообщила пресс-служба театра.

"Известный польский певец и актер, лауреат международных вокальных конкурсов, обладатель Гран-при фестиваля Spotlight Song Festival Петр Косевский присоединится к труппе спектакля Московского театра мюзикла "Жизнь прекрасна!", чтобы исполнить в нем песню "Темная ночь". <...> Он примет участие в первых двух показах спектакля "Жизнь прекрасна!" в этом сезоне — 14 и 15 декабря", — говорится в сообщении.

В мае руководство польского Музея Второй мировой войны в Гданьске не разрешило Косевскому и другим музыкантам исполнить песню "Темная ночь" в рамках акции "Ночь музеев", назвав композицию запрещенной и большевистской. Исполнители возмутились, после чего директор музея Карол Навроцкий попросил их собрать вещи и покинуть музей. По словам Косевского, они были "шокированы таким вульгарным поведением в культурном учреждении" и очень расстроились.

Комментируя происшествие, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил польским музыкантам исполнить легендарную песню военных лет "Темная ночь" в спектакле "Жизнь прекрасна!" на сцене Театра мюзикла.