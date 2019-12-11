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Польский певец после скандала в Гданьске споет "Темную ночь" в Москве
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РИА Новости

Польский певец после скандала в Гданьске споет "Темную ночь" в Москве

17:08 11.12.2019 (обновлено: 20:34 11.12.2019)
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© Фото : anbessonЗдание Театра мюзикла
Здание Театра мюзикла
© Фото : anbesson
Здание Театра мюзикла. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Польский музыкант Петр Косевский примет участие в спектакле Театра мюзикла "Жизнь прекрасна!" Четырнадцатого и пятнадцатого декабря по приглашению худрука театра Михаила Швыдкого он исполнит песню "Темная ночь", сообщила пресс-служба театра.
"Известный польский певец и актер, лауреат международных вокальных конкурсов, обладатель Гран-при фестиваля Spotlight Song Festival Петр Косевский присоединится к труппе спектакля Московского театра мюзикла "Жизнь прекрасна!", чтобы исполнить в нем песню "Темная ночь". <...> Он примет участие в первых двух показах спектакля "Жизнь прекрасна!" в этом сезоне — 14 и 15 декабря", — говорится в сообщении.
Кадр из фильма Два бойца
21 мая, 11:16
Исполнявших "Темную ночь" музыкантов выгнали из польского военного музея
В мае руководство польского Музея Второй мировой войны в Гданьске не разрешило Косевскому и другим музыкантам исполнить песню "Темная ночь" в рамках акции "Ночь музеев", назвав композицию запрещенной и большевистской. Исполнители возмутились, после чего директор музея Карол Навроцкий попросил их собрать вещи и покинуть музей. По словам Косевского, они были "шокированы таким вульгарным поведением в культурном учреждении" и очень расстроились.
Комментируя происшествие, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил польским музыкантам исполнить легендарную песню военных лет "Темная ночь" в спектакле "Жизнь прекрасна!" на сцене Театра мюзикла.
Песня "Темная ночь" была написана поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским в 1943 году для фильма Леонида Лукова "Два бойца", в картине ее исполнял Марк Бернес. В 1950-е польский поэт Юлиан Тувим перевел слова песни на польский язык. Под названием Ciemna dziś noc в 1950-1960 годы в Польше ее исполняли квартет "Чеянда", певица Вера Гран, певец Мечислав Фогг и другие.
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Петр КосевскийМарк БернесМихаил ШвыдкойГданьскРоссия
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