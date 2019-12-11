Елена Масюк присоединилась к команде телеканала RTД

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Журналист и правозащитник Журналист и правозащитник Елена Масюк начала работать в команде телеканала RTД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Russia Today.

"Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RTД. Елена Масюк — легендарный журналист, автор множества резонансных репортажей из Чечни, Афганистана, Косово, Таджикистана и других районов боевых действий в середине 1990-х годов, а также многочисленных документальных фильмов на остросоциальные темы", - говорится в пресс-релизе.

На телеканале RT Масюк, по данным пресс-службы, будет заниматься социальными проектами, а также документальными фильмами.

"Я пришла на RТ делать документальное кино. Это будут социальные проекты. Надеюсь, все получится", - сказал Масюк, слова которой приводятся в сообщении.