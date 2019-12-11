РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T17:08+0300
https://ria.ru/20191211/1562280910.html
Елена Масюк присоединилась к команде телеканала RTД
https://cdn24.img.ria.ru/images/18601/50/186015059_0:286:3103:2031_1036x0_80_0_0_7cfcc0cdfef673145b8ec9d5b877fcdf.jpg
РИА Новости

Елена Масюк присоединилась к команде телеканала RTД

17:06 11.12.2019 (обновлено: 17:08 11.12.2019)
1366
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕлена Масюк
Елена Масюк
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Елена Масюк . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Журналист и правозащитник Елена Масюк начала работать в команде телеканала RTД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Russia Today.
"Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RTД. Елена Масюк — легендарный журналист, автор множества резонансных репортажей из Чечни, Афганистана, Косово, Таджикистана и других районов боевых действий в середине 1990-х годов, а также многочисленных документальных фильмов на остросоциальные темы", - говорится в пресс-релизе.
На телеканале RT Масюк, по данным пресс-службы, будет заниматься социальными проектами, а также документальными фильмами.
"Я пришла на RТ делать документальное кино. Это будут социальные проекты. Надеюсь, все получится", - сказал Масюк, слова которой приводятся в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
28 ноября, 14:54
"Все неспроста". МИД встревожен отключением вещания RT в Боливии
Елена Масюк — многократный лауреат премии "ТЭФИ" в номинациях "За мужество и профессионализм" и "Журналистское расследование", а также международной премии New York Festivals. Входила в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (до 2018 г.), член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
2424012
Обсудить 0
Телеканал RTЕлена МасюкРоссияОбщество
Рекомендуем
Экоактивистка Грета Тунберг
В Госдуме объяснили, почему Тунберг присудили звание "человек года"
Экоактивистка Грета Тунберг
В Совфеде прокомментировали присуждение Тунберг звания "человек года"
Певец Сергей Лазарев (Россия) после окончания второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2019
Стало известно, что россияне в 2019 году чаще всего искали в Google
Издатель Тинькофф-журнала Александр Рай
Умер издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай
Фотография рекламного табло в Орле
Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"
Логотип телеканала RT
RT расследует появление фейкового сайта, ведущего на страницу канала
Московский Кремль
Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева
Здание Театра мюзикла
Польский певец после скандала в Гданьске споет "Темную ночь" в Москве
Кадр из фильма Холодное сердце 2
"Холодное сердце 2" и "Король Лев" номинировали на "Золотой глобус"
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Актриса Анастасия Заворотнюк
Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния