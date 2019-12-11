В Архангельской области семьям с детьми расширят меры соцподдержки

АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания приняли решение о расширении мер соцподдержки семей с детьми и внесении соответствующих изменений в областной закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области", сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания.

В частности, введена новая мера соцподдержки: право на ежемесячное пособие по уходу за детьми-инвалидами с тяжелыми заболеваниями в размере трех тысяч рублей получат неработающие родители, усыновители и опекуны-пенсионеры.

Кроме того, несовершеннолетние дети, воспитывающиеся в семьях, где оба родителя или одинокий родитель являются инвалидами, получат право на 50% компенсацию оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Разработка законопроекта вызвана изменениями российского законодательства в сфере обращения с ТКО и введением подушевого принципа оплаты услуги за сбор и вывоз отходов. Это приведет к увеличению расходов и ухудшению материального положения семей. Аналогичная мера поддержки в этом году предоставлена семьями с тремя и более детьми до достижения ими 21 летнего возраста, - прокомментировала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, ее слова приводятся в сообщении.

По инициативе регионального правительства улучшены условия предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. В 2019 году в Архангельской области она составила 12 128 рублей.

"Это очень хорошая мера соцподдержки, но она носила ограничительный характер, так как ею могли воспользоваться только семьи, имеющие статус многодетных. Однако после совершеннолетия ребенка семья теряла такое право. Сейчас это ограничение снято, и на выплату могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми независимо от возраста детей", - процитировала пресс-служба председателя комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергея Эммануилова.