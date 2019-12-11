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США расширили санкции в отношении Ирана
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РИА Новости

США расширили санкции в отношении Ирана

17:05 11.12.2019 (обновлено: 17:28 11.12.2019)
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© AFP 2019 / Mladen AntonovМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© AFP 2019 / Mladen Antonov
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США расширили санкции по Ирану и добавили в список авиакомпанию Mahan Air, а также десятки ее самолетов, говорится на сайте минфина США.
Кроме того, США добавили одного гражданина Ирана, пять компаний из Ирана, КНР и ОАЭ, а также два судна в список санкций по Ирану.
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Кроме того, авиакомпания Mahan Air, которая уже была под санкциями по подозрению в "поддержке терроризма", попала в новый список за "конкретную роль в распространении оружия массового поражения".
"Иранский режим использует авиационную и шипинговую индустрию для поддержки региональных террористических сетей и боевиков оружием, напрямую делая вклад в разрушительный гуманитарный кризис в Сирии и Йемене", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
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Внесенный в список санкций иранский гражданин Абдолхосейн Хедри, по его словам, участвовал в поставках для Корпуса стражей исламской революции, тем же занимались подконтрольные Хедри компании.
В списке санкций оказались три агента Mahan Air на Ближнем Востоке и в Азии.
Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована, а гражданам США будет запрещено иметь с ними дело.
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