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Пресс-конференция о новой системе управления отходами в Подмосковье
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РИА Новости

Пресс-конференция о новой системе управления отходами в Подмосковье

16:54 11.12.2019
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16 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области".
Участники:
- заместитель председателя Правительства Московской области Евгений ХРОМУШИН;
- председатель совета директоров ООО "МКМ-Логистика", член совета директоров Группы компаний "Эколайн" Евгений МИХАЙЛОВ;
- генеральный директор ООО УК "Региональный оператор" Святослав ПОЛЯНСКИЙ;
- заместитель генерального директора "РТ-Инвест" Валерий ПЕТРОСЯН;
- советник генерального директора "РТ-Инвест" Константин ДИЕСПЕРОВ.

Проблема с отходами в России накапливалась десятилетиями. Не обошла стороной она и Подмосковье. В 2013 году в Московской области действовало 39 полигонов и множество незаконных свалок. Регион был вынужден противостоять угрозе экологической катастрофы и комплексно подойти к решению вопроса. Цель современной системы управления отходами – сократить захоронение ТКО и увеличить долю перерабатываемых отходов. За короткий срок закрыто 26 старых и уже переполненных полигонов (они проходят рекультивацию), построено 4 современных комплекса по переработке отходов. В ближайшие несколько лет планируется ввести в эксплуатацию заводы термической переработки отходов по технологии и под лицензионным контролем швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova. В текущем году в регионе стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов "Два бака". До конца года будет запущен пилотный проект сбора для рециклинга негабаритных отходов "Мегабак".

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