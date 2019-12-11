Пресс-конференция о новой системе управления отходами в Подмосковье

Участники:
- заместитель председателя Правительства Московской области Евгений ХРОМУШИН;
- председатель совета директоров ООО "МКМ-Логистика", член совета директоров Группы компаний "Эколайн" Евгений МИХАЙЛОВ;
- генеральный директор ООО УК "Региональный оператор" Святослав ПОЛЯНСКИЙ;
- заместитель генерального директора "РТ-Инвест" Валерий ПЕТРОСЯН;
- советник генерального директора "РТ-Инвест" Константин ДИЕСПЕРОВ.
Проблема с отходами в России накапливалась десятилетиями. Не обошла стороной она и Подмосковье. В 2013 году в Московской области действовало 39 полигонов и множество незаконных свалок. Регион был вынужден противостоять угрозе экологической катастрофы и комплексно подойти к решению вопроса. Цель современной системы управления отходами – сократить захоронение ТКО и увеличить долю перерабатываемых отходов. За короткий срок закрыто 26 старых и уже переполненных полигонов (они проходят рекультивацию), построено 4 современных комплекса по переработке отходов. В ближайшие несколько лет планируется ввести в эксплуатацию заводы термической переработки отходов по технологии и под лицензионным контролем швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova. В текущем году в регионе стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов "Два бака". До конца года будет запущен пилотный проект сбора для рециклинга негабаритных отходов "Мегабак".
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- заместитель председателя Правительства Московской области Евгений ХРОМУШИН;
- председатель совета директоров ООО "МКМ-Логистика", член совета директоров Группы компаний "Эколайн" Евгений МИХАЙЛОВ;
- генеральный директор ООО УК "Региональный оператор" Святослав ПОЛЯНСКИЙ;
- заместитель генерального директора "РТ-Инвест" Валерий ПЕТРОСЯН;
- советник генерального директора "РТ-Инвест" Константин ДИЕСПЕРОВ.
Проблема с отходами в России накапливалась десятилетиями. Не обошла стороной она и Подмосковье. В 2013 году в Московской области действовало 39 полигонов и множество незаконных свалок. Регион был вынужден противостоять угрозе экологической катастрофы и комплексно подойти к решению вопроса. Цель современной системы управления отходами – сократить захоронение ТКО и увеличить долю перерабатываемых отходов. За короткий срок закрыто 26 старых и уже переполненных полигонов (они проходят рекультивацию), построено 4 современных комплекса по переработке отходов. В ближайшие несколько лет планируется ввести в эксплуатацию заводы термической переработки отходов по технологии и под лицензионным контролем швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova. В текущем году в регионе стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов "Два бака". До конца года будет запущен пилотный проект сбора для рециклинга негабаритных отходов "Мегабак".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/