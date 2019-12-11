Пресс-конференция о новой системе управления отходами в Подмосковье

7

16 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Формирование новой системы обращения с отходами в Московской области".