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В Чечне прокомментировали слова Сокурова о звании Героя России
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РИА Новости

В Чечне прокомментировали слова Сокурова о звании Героя России

16:57 11.12.2019 (обновлено: 17:06 11.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Сокуров на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "НИКА" в Москве
Режиссер Александр Сокуров на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Представитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
Накануне на заседании Совета по правам человека при президенте Сокуров заявил, что не понимает, как подобное звание присваивают и воевавшим в Чечне псковским десантникам, и членам семьи Кадыровых.
"Такие слова и такие речи от таких известных людей — это, честно говоря, как нож в спину воспринимается в республике", - цитирует Тапаева "Говорит Москва".
Он отметил, что в речи Сокурова слышатся "настроения какого-то сепаратизма", и подчеркнул недопустимость подобных рассуждений со стороны людей, к мнению которых прислушивается общество.
Представитель Союза чеченской молодежи добавил, что режиссеры "должны заниматься своей работой, а не пытаться лезть в те вещи, которые они не понимают".
Сам Рамзан Кадыров, комментируя слова Сокурова, пожелал режиссеру быть настоящим патриотом своей страны, а "не только казаться", и призвал его "быть мужчиной". По словам главы республики, Сокуров "слишком вольно и с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе.
Рамзан Кадыров был удостоен звания Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров получил награду посмертно.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
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862321049
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Рустам ТапаевАлександр СокуровРамзан КадыровРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сокуров мечтает, чтобы ему заткнули глотку "котлетой" денег. Чтобы его фильмы финансировали. Вот и пытается выйти из небытия.
11 декабря, 17:16
VPVassya Pupkind
33022033
А что там вообще забыл Сакуров?
11 декабря, 17:23
Denis Pryanikov Pryanikov
24000021
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