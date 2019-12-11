В Чечне прокомментировали слова Сокурова о звании Героя России

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Представитель Союза чеченской молодежи Представитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.

Накануне на заседании Совета по правам человека при президенте Сокуров заявил, что не понимает, как подобное звание присваивают и воевавшим в Чечне псковским десантникам, и членам семьи Кадыровых.

"Такие слова и такие речи от таких известных людей — это, честно говоря, как нож в спину воспринимается в республике", - цитирует Тапаева "Говорит Москва".

Он отметил, что в речи Сокурова слышатся "настроения какого-то сепаратизма", и подчеркнул недопустимость подобных рассуждений со стороны людей, к мнению которых прислушивается общество.

Представитель Союза чеченской молодежи добавил, что режиссеры "должны заниматься своей работой, а не пытаться лезть в те вещи, которые они не понимают".

Сам Рамзан Кадыров, комментируя слова Сокурова, пожелал режиссеру быть настоящим патриотом своей страны, а "не только казаться", и призвал его "быть мужчиной". По словам главы республики, Сокуров "слишком вольно и с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе.