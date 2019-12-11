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ДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки"
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РИА Новости

ДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки"

16:51 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев прекратить попытки подменить суть рекомендаций по урегулированию конфликта, согласованных на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст.
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"Украинская сторона в отчаянном стремлении предать ревизии свои обязательства по минским соглашениям дошла до того, что искажает текст коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате" в выгодном для себя ключе. Это не только совершенно бессмысленная акция, ведь официальная версия коммюнике еще два дня назад была опубликована на сайте Елисейского дворца и распространена СМИ по всему миру", - приводит слова Никоноровой пресс-службой МИД ДНР.
По ее мнению, это демонстрирует неуважение Киева к усилиям, "которые лидеры России, Франции и Германии приложили к разработке и согласованию данного текста на совместной встрече в Париже".
"Мы призываем украинское руководство не следовать этим откровенно бесчестным путём и прекратить попытки подменить суть рекомендаций, согласованных в Париже. Для разработки и согласования именно этих формулировок лидерами трёх государств было потрачено несколько часов. Смысл поручений "нормандской четвёртки" как контрольного механизма реализации минских соглашений состоит в том, что они должны быть реализованы обеими сторонами конфликта и ровно в той формулировке, которая закреплена в коммюнике", - добавила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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