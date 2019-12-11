ДНР призвала Киев не подменять суть соглашения "нормандской четверки"

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Киев прекратить попытки подменить суть рекомендаций по урегулированию конфликта, согласованных на саммите "нормандской четверки" в Париже

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст.

"Украинская сторона в отчаянном стремлении предать ревизии свои обязательства по минским соглашениям дошла до того, что искажает текст коммюнике по итогам встречи в "нормандском формате" в выгодном для себя ключе. Это не только совершенно бессмысленная акция, ведь официальная версия коммюнике еще два дня назад была опубликована на сайте Елисейского дворца и распространена СМИ по всему миру", - приводит слова Никоноровой пресс-службой МИД ДНР.

По ее мнению, это демонстрирует неуважение Киева к усилиям, "которые лидеры России, Франции и Германии приложили к разработке и согласованию данного текста на совместной встрече в Париже".

"Мы призываем украинское руководство не следовать этим откровенно бесчестным путём и прекратить попытки подменить суть рекомендаций, согласованных в Париже. Для разработки и согласования именно этих формулировок лидерами трёх государств было потрачено несколько часов. Смысл поручений "нормандской четвёртки" как контрольного механизма реализации минских соглашений состоит в том, что они должны быть реализованы обеими сторонами конфликта и ровно в той формулировке, которая закреплена в коммюнике", - добавила Никонорова.