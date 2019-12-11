Премьер Греции поддержал вступление Сербии в Евросоюз

Вучич находится в Афинах в связи с проведением Высшего совета сотрудничества Греции и Сербии.

"Конечно, мы также говорили о европейском курсе Сербии. Греция неизменно поддерживала его. Более того, во время председательства Греции (в Евросоюзе) в 2014 году начались переговоры о вступлении", - сказал Мицотакис после встречи с сербским президентом.

"Наша позиция остается твердой: Сербия принадлежит Европе, этот путь должен быть пройден, и это убеждение подкрепляется нашим намерением поддерживать вас на каждом этапе, предоставляя не только политическую поддержку, но и помощь на уровне ноу-хау", - заверил премьер.

По словам Мицотакиса, Вучич проинформировал его о ходе диалога между Белградом и Приштиной, за который выступают Афины. Греция, тем временем, не признает независимость самопровозглашенной Республики Косово от Сербии.

"Еще раз повторяю, что наша позиция по Косово не меняется, она остается твердой", - подчеркнул премьер.