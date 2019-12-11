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Премьер Греции поддержал вступление Сербии в Евросоюз
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РИА Новости

Премьер Греции поддержал вступление Сербии в Евросоюз

16:50 11.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил СМИ, что на переговорах в Афинах с президентом Сербии Александром Вучичем обсуждал европейские перспективы Сербии и поддержал ее вступление в Евросоюз.
Вучич находится в Афинах в связи с проведением Высшего совета сотрудничества Греции и Сербии.
"Конечно, мы также говорили о европейском курсе Сербии. Греция неизменно поддерживала его. Более того, во время председательства Греции (в Евросоюзе) в 2014 году начались переговоры о вступлении", - сказал Мицотакис после встречи с сербским президентом.
"Наша позиция остается твердой: Сербия принадлежит Европе, этот путь должен быть пройден, и это убеждение подкрепляется нашим намерением поддерживать вас на каждом этапе, предоставляя не только политическую поддержку, но и помощь на уровне ноу-хау", - заверил премьер.
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По словам Мицотакиса, Вучич проинформировал его о ходе диалога между Белградом и Приштиной, за который выступают Афины. Греция, тем временем, не признает независимость самопровозглашенной Республики Косово от Сербии.
"Еще раз повторяю, что наша позиция по Косово не меняется, она остается твердой", - подчеркнул премьер.
По словам Мицотакиса, оба лидера согласны с тем, что необходимо сохранить открытым европейский путь и для остальной части Западных Балкан.
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Кириакос МицотакисАлександр ВучичЕвросоюзСербияВ мире
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