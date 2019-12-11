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Посольство России возмутила идея установить памятник власовцам в Праге
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РИА Новости

Посольство России возмутила идея установить памятник власовцам в Праге

16:49 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Посольство России в Чехии выразило в среду возмущение решением властей пражского микрорайона Ржепорыйе установить памятник власовцам.
Власовцами обычно именуют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из русских коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, которые воевали в годы Второй мировой войны в составе немецкого вермахта против Красной Армии. После войны Власов решением суда был признан изменником родины и казнен.
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"Принятое 10 декабря 2019 года заксобранием района Прага-Ржепорыйе кощунственное решение об установке памятника "власовцам" не может вызывать ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения. И не только у российского посольства, как это пытаются здесь преподносить авторы данной затеи, а у всех неравнодушных жителей Чехии и других стран, где хранят память о кровопролитной борьбе с величайшим злом ХХ века – гитлеровским нацизмом", - говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.
По мнению диппредставительства, особый цинизм происходящего заключается в том, что памятник власовцам, в разное время входившим в состав подразделений вермахта и СС, районные власти собираются установить к 75-летию окончания Второй мировой войны. Вызывает недоумение, что такие инициативы получают поддержку в стране, пережившей ужасы разрушенных нацистами деревень Лидицы и Лежаки, где зверствовали преступники, носившие ту же военную униформу, подчеркивается в заявлении.
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"Международным военным трибуналом в Нюрнберге злодеяния пособников нацистов, таких, как "власовцы", квалифицированы как преступления, не имеющие срока давности. Ожидаем от чешской стороны выполнения международных обязательств, в том числе по Уставу ООН и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. Важно совместными усилиями пресекать попытки реинкарнации нацизма и попустительства им", - говорится в заявлении посольства.
В ноябре известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста пражского микрорайона Ржепорыйе Новотный заявил, что намерен установить в микрорайоне памятник власовцам, поскольку, по его словам, именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя деревня Ржепорыйе около Праги.
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ЧехияРоссияВ мире
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