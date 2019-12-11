Полиция на Украине возбудила дело из-за драки в Верховной раде

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за драки в Верховной раде с участием депутата от парламентской фракции "Слуга народа" Андрея Богданца и националистов, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева.
В среду после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики между депутатом от "Слуги народа" и националистами произошла драка. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать на нападение на ее депутата. Глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук заявила, что депутат из-за инцидента госпитализирован.
"По факту столкновения в помещении комитетов Верховной рады полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как "угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", — говорится в сообщении.
Санкция статьи (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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