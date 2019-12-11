Полиция на Украине возбудила дело из-за драки в Верховной раде

"По факту столкновения в помещении комитетов Верховной рады полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицировали произошедшее как "угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", — говорится в сообщении.

Санкция статьи (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.