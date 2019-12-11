Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета

Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали пропавший самолёт С130 потерпевшим крушение и продолжают поиски борта и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.