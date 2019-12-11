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Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета
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РИА Новости

Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета

16:44 11.12.2019
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© Flickr / US Air ForceC-130J Hercules
C-130J Hercules
© Flickr / US Air Force
C-130J Hercules . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего военно-транспортного самолета, сообщил генерал чилийских ВВС Эдуардо Москейра.
Во вторник ВВС Чили активизировали поиски самолета, прибегнув к помощи иностранных государств. В поисковой операции принимают участие два торговых судна и два военных корабля, а также 13 самолетов, в том числе один самолет ВВС Аргентины и один - Уругвая. Кроме того, к поискам подключили три спутника, в частности, два американских.
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"Мы сотрудничаем с восемью странами, задействованными в поисках. Нам помогают Уругвай, Аргентина, США, Перу и Россия, у нас достаточно воздушных судов и кораблей", - приводит слова генерала местный телеканал ITV Noticias.
Радиостанция BioBio со ссылкой на генерала также сообщает о расширении площади поисков до зоны размером 240 на 120 километров. Участвующие в поисках корабли ищут самолет в зоне площадью 80 на 80 километров. Поисковая операция продлится шесть дней, но может быть продлена на четыре дня.
Связь с чилийским военно-транспортным самолетом C130 Hercules была потеряна в 18.13 (0.13 мск) в понедельник, на борту находились 38 человек. ВВС Чили сообщили, что признали пропавший самолёт С130 потерпевшим крушение и продолжают поиски борта и выживших. Самолёт перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.
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