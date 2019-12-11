РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T16:35+0300
https://ria.ru/20191211/1562279284.html
Суд в Одессе отстранил от должности директора сгоревшего колледжа
https://cdn21.img.ria.ru/images/156198/95/1561989519_0:277:1615:1185_1036x0_80_0_0_a1b847c87342179ab49bfac3bd529377.jpg
РИА Новости

Суд в Одессе отстранил от должности директора сгоревшего колледжа

16:35 11.12.2019
155
© REUTERS / Demian Ganul/Social mediaПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© REUTERS / Demian Ganul/Social media
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Архивное фото
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Киевский районный суд Одессы отстранил от должности директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, при пожаре в котором погибли более 10 человек, Любовь Кочергу, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Ранее суд отправил Кочергу под круглосуточный домашний арест. Она подозревается в служебной халатности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
10 декабря, 14:35
Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности
"Отстранили до окончания следственных действий", - цитирует пресс-службу агентство УНН в среду.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
9 декабря, 09:16
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
000000
Обсудить 0
Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Кирилл Вышинский на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Вышинский подготовит для Путина списки преследуемых на Украине крымчан
Министр экономики Словакии Петер Жига
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Полиция на Украине возбудила дело из-за драки в Верховной раде
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье
Заседание Верховной рады Украины
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Вадим Шумков
Курганский губернатор сделал 31 декабря выходным днем
Актеры Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани
Объявлен актерский состав перезапуска фильма "Один дома"
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
ГД поддержала отмену штрафа за показ нацистских символов для учебы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук: Киеву нужен долгосрочный контракт на транзит газа из России
C-130J Hercules
Россия помогает чилийским спасателям в поисках пропавшего самолета
Пассажирский самолет в небе
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Премьер Греции поддержал вступление Сербии в Евросоюз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Лента новостейМолния