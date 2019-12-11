Суд в Одессе отстранил от должности директора сгоревшего колледжа

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Киевский районный суд Одессы отстранил от должности директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, при пожаре в котором погибли более 10 человек, Любовь Кочергу, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Ранее суд отправил Кочергу под круглосуточный домашний арест. Она подозревается в служебной халатности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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"Отстранили до окончания следственных действий", - цитирует пресс-службу агентство УНН в среду.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
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