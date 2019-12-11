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Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
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РИА Новости

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

16:32 11.12.2019
64538
© AFP 2019 / John ThysМинистр экономики Словакии Петер Жига
Министр экономики Словакии Петер Жига
© AFP 2019 / John Thys
ПРАГА, 11 дек – РИА Новости. Прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, Словакия готовится к этому варианту, заявил министр экономики страны Петер Жига журналистам в среду после заседания правительства.
"Это вполне правдоподобно. В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча ... по поводу запасов сырья", - сказал Жига, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
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"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину, а мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии", - добавил министр.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
При этом в понедельник в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить их от России газом.
"Газпром" со своей стороны анонсировал во вторник продолжение переговоров с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни.
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Петер ЖигаГазпромСловакияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А какже знаменитый словацкий газ, который они даже экспортировали на Украину?
11 декабря, 18:58
Андрей Лебедев
78313001
Читайте до конца текст - Россия, оказывается, заплатит эти 3 млрд газом. Вот и все наше хваленое величие с сильным лидером (((
11 декабря, 21:48
Сергей Будаев
8310014
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