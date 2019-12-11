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Полиция начала проверку после кражи елки из уральского детсада
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РИА Новости

Полиция начала проверку после кражи елки из уральского детсада

16:20 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлочные украшения на дереве
Елочные украшения на дереве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Елочные украшения на дереве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению о краже новогодней елки с территории детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru опубликовал запись с камер видеонаблюдения, установленных на здании детсада в Пионерском микрорайоне уральской столицы, на которой видно, как мужчина ночью с усердием вырывает украшенную ель из земли и выносит ее с территории учреждения.
"В отделе полиции №3 принято заявление и зарегистрировано. В настоящее время службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка. Будут изучены все обстоятельства произошедшего", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПионерскийЕкатеринбургПроисшествия
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