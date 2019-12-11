Полиция начала проверку после кражи елки из уральского детсада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению о краже новогодней елки с территории детского сада в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru опубликовал запись с камер видеонаблюдения, установленных на здании детсада в Пионерском микрорайоне уральской столицы, на которой видно, как мужчина ночью с усердием вырывает украшенную ель из земли и выносит ее с территории учреждения.
"В отделе полиции №3 принято заявление и зарегистрировано. В настоящее время службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка. Будут изучены все обстоятельства произошедшего", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.