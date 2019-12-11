В столице Алжира накануне выборов президента начались протесты

КАИР, 11 дек - РИА Новости. Массовые акции протеста проходят в среду в нескольких районах столицы Массовые акции протеста проходят в среду в нескольких районах столицы Алжира с требованием отменить запланированные на четверг 12 декабря президентские выборы, сообщил телеканал "Аль-Манар"

По имеющейся информации, протестующие собрались на площади у главпочтамта и в некоторых других столичных районах.

"Нет выборам!", "Назад пути нет!", скандируют собравшиеся. Пока все акции в Алжире проходят мирно.

По данным избиркома Алжира, всего в голосовании, которое состоится уже в четверг, смогут принять участие почти 24,5 миллиона избирателей. В том числе около 1 миллиона человек могут проголосовать за рубежом - голосование там идет уже несколько дней.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: четыре лидера политических партий (Аззедин Мейхуби от Демократического национального объединения, Али Бенфлис от оппозиционной партии "Авангард свобод", лидер Фронта будущего и экс-глава правительства Абдельазиз Бельид и Абделькадер Бенкарина от умеренной исламской партии "Движение за национальное созидание"), а также один независимый кандидат - бывший премьер Алжира Абдельмаджид Табун.

Оппозиция выборы не поддерживает и продолжает настаивать на предварительной полной зачистке властных структур от представителей режима Абдельазиза Бутефлики.

В ожидании выборов алжирская "улица" разделилась на два лагеря. Как сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", часть уличных акций проходит с требованием отмены выборов, другая часть, напротив, поддерживает предстоящее голосование и считает его единственным выходом из сложившегося политического кризиса.

Конституционный совет Алжира 9 ноября опубликовал окончательный список кандидатов на предстоящих выборах главы государства. Все пятеро допущенных до выборов политиков занимали высокие посты в эпоху Бутефлики, что вызывает недовольство участников акций протеста.

В то же время алжирские власти рассчитывают, что предстоящие выборы положат конец периоду политической нестабильности, который она переживает с февраля. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Бутефлика был вынужден подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля.