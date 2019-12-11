РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T16:20+0300
https://ria.ru/20191211/1562278579.html
В столице Алжира накануне выборов президента начались протесты
https://cdn24.img.ria.ru/images/156220/47/1562204795_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_97b6b589a922b0f82ee4e85c35318a6f.jpg
РИА Новости

В столице Алжира накануне выборов президента начались протесты

16:20 11.12.2019
455
© AP Photo / Fateh GuidoumМужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Айн-Усера, Алжир
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Айн-Усера, Алжир
© AP Photo / Fateh Guidoum
КАИР, 11 дек - РИА Новости. Массовые акции протеста проходят в среду в нескольких районах столицы Алжира с требованием отменить запланированные на четверг 12 декабря президентские выборы, сообщил телеканал "Аль-Манар".
По имеющейся информации, протестующие собрались на площади у главпочтамта и в некоторых других столичных районах.
Выборы в Алжире
24 ноября, 19:13
Кандидат в президенты Алжира оценил условия для выборов в стране
"Нет выборам!", "Назад пути нет!", скандируют собравшиеся. Пока все акции в Алжире проходят мирно.
По данным избиркома Алжира, всего в голосовании, которое состоится уже в четверг, смогут принять участие почти 24,5 миллиона избирателей. В том числе около 1 миллиона человек могут проголосовать за рубежом - голосование там идет уже несколько дней.
На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: четыре лидера политических партий (Аззедин Мейхуби от Демократического национального объединения, Али Бенфлис от оппозиционной партии "Авангард свобод", лидер Фронта будущего и экс-глава правительства Абдельазиз Бельид и Абделькадер Бенкарина от умеренной исламской партии "Движение за национальное созидание"), а также один независимый кандидат - бывший премьер Алжира Абдельмаджид Табун.
Оппозиция выборы не поддерживает и продолжает настаивать на предварительной полной зачистке властных структур от представителей режима Абдельазиза Бутефлики.
В ожидании выборов алжирская "улица" разделилась на два лагеря. Как сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", часть уличных акций проходит с требованием отмены выборов, другая часть, напротив, поддерживает предстоящее голосование и считает его единственным выходом из сложившегося политического кризиса.
Конституционный совет Алжира 9 ноября опубликовал окончательный список кандидатов на предстоящих выборах главы государства. Все пятеро допущенных до выборов политиков занимали высокие посты в эпоху Бутефлики, что вызывает недовольство участников акций протеста.
В то же время алжирские власти рассчитывают, что предстоящие выборы положат конец периоду политической нестабильности, который она переживает с февраля. В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Бутефлика был вынужден подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля.
Однако алжирская оппозиция тогда выступила категорически против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено. Позднее была назначена новая дата - 12 декабря, сформирован избирком.
Президентские выборы в Алжире
9 ноября, 20:53
В Алжире опубликовали окончательный список кандидатов в президенты
002122
Обсудить 0
Абдельазиз БутефликаАлжир (республика)В мире
Рекомендуем
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Скорая помощь
Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Хафтар приказал топить турецкие корабли, заявил командующий флотом ЛНА
Президент Франции Эммануэль Макрон
Иран отверг требование Макрона освободить задержанных французов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
WSJ: импичмент Трампу может нарушить планы кандидатов в президенты
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Пожарная машина в Испании
В Испании загорелся завод по переработке растворителей
Педро Санчес
Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Участники акции сторонников Brexit в Брюсселе, где проходит саммит ЕС
Эксперт назвал условия проведения второго референдума по Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Лента новостейМолния