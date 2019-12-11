Колокольцев рассказал о подготовке МВД к Новому году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Решения об усилении работы полиции принимаются по ситуации в регионах, а не привязывается к праздничным дням, заявил журналистам глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"У нас усиление не к каким-то конкретным датам приурочено... Зависит от оперативной обстановки и криминогенной ситуации в том или ином регионе. Поэтому решение об усилении принимается исходя именно из этих моментов, а не из тех красных дат календаря", - сказал Колокольцев, отвечая на вопрос, планируется ли усиление перед новогодними праздниками.
В Москве на новогодние праздники и Рождество традиционно усиливают меры безопасности на всей транспортной системе, возрастет количество сотрудников полиции и служб безопасности транспортных предприятий.
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