Колокольцев рассказал о подготовке МВД к Новому году

"У нас усиление не к каким-то конкретным датам приурочено... Зависит от оперативной обстановки и криминогенной ситуации в том или ином регионе. Поэтому решение об усилении принимается исходя именно из этих моментов, а не из тех красных дат календаря", - сказал Колокольцев, отвечая на вопрос, планируется ли усиление перед новогодними праздниками.