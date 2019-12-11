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Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей
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РИА Новости

Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

16:16 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд Национальной системы платежных карт "Мир" на выставке в рамках Международного финансового конгресса "Финансы для развития"
Стенд Национальной системы платежных карт Мир на выставке в рамках Международного финансового конгресса Финансы для развития
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд Национальной системы платежных карт "Мир" на выставке в рамках Международного финансового конгресса "Финансы для развития". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне смогут оплачивать госуслуги по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам глава НСПК, расчетно-клирингового центра системы, Владимир Комлев.
ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.
Здание Центрального Банка РФ
11 ноября, 14:14
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"Да", - ответил Комлев на вопрос журналиста, планируется ли внедрение системы быстрых платежей при оплате госуслуг.
"Мы все ждем там СБП, это, действительно, одно из основных направлений - коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов как таковая с самыми разными механиками", - добавил глава НСПК.
По данным НСПК, на сегодня число пользователей системы превысило 1,3 миллиона, всего с момента ее запуска было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму более 48 миллиардов рублей.
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НСПК (Национальная система платежных карт)РоссияЭкономика
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