Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

Стенд Национальной системы платежных карт "Мир" на выставке в рамках Международного финансового конгресса "Финансы для развития". Архивное фото

Стенд Национальной системы платежных карт "Мир" на выставке в рамках Международного финансового конгресса "Финансы для развития"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне смогут оплачивать госуслуги по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам глава Россияне смогут оплачивать госуслуги по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам глава НСПК , расчетно-клирингового центра системы, Владимир Комлев.

ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

"Да", - ответил Комлев на вопрос журналиста, планируется ли внедрение системы быстрых платежей при оплате госуслуг.

"Мы все ждем там СБП, это, действительно, одно из основных направлений - коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов как таковая с самыми разными механиками", - добавил глава НСПК.