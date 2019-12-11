Россияне смогут оплачивать госуслуги через систему быстрых платежей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне смогут оплачивать госуслуги по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам глава НСПК, расчетно-клирингового центра системы, Владимир Комлев.
ЦБ РФ запустил систему быстрых платежей в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.
"Да", - ответил Комлев на вопрос журналиста, планируется ли внедрение системы быстрых платежей при оплате госуслуг.
"Мы все ждем там СБП, это, действительно, одно из основных направлений - коммуналка, госуслуги, оплата инвойсов как таковая с самыми разными механиками", - добавил глава НСПК.
По данным НСПК, на сегодня число пользователей системы превысило 1,3 миллиона, всего с момента ее запуска было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму более 48 миллиардов рублей.