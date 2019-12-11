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Туризм
2019-12-11T23:15+0300
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В США нашлось послание в бутылке, отправленное 36 лет назад
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РИА Новости

В США нашлось послание в бутылке, отправленное 36 лет назад

23:15 11.12.2019
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© Depositphotos / pryzmatПослание в бутылке
Послание в бутылке
© Depositphotos / pryzmat
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Американец Джошуа Мендес, прогуливаясь по пляжу Кейп-Код в Массачусетсе, нашел бутылку с посланием, отправленным 36 лет назад, сообщает Bangor Daily News.
Джошуа рассказал, что случайно заметил стеклянную бутылку, почти полностью закопанную в песок. Внутри он обнаружил письмо 11-летней девочки по имени Дженни Браун, отправленное 14 мая 1983 года из города Джонспорт (штат Мэн). Она просила написать ей и прилагала свой адрес.
Мендес вместе со своим 73-летним отцом Полом решили найти Дженни, но засомневались, что спустя столько лет она все еще живет по этому адресу. Объявление опубликовали в соцсетях. На пост в комментариях откликнулась девушка по имени Кэти Мари Браун. Она подтвердила, что письмо отправила ее сестра, которая до сих пор живет в Джонспорте.
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