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Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году
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РИА Новости

Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году

16:09 11.12.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПремьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Закон о пенсионной реформе во Франции начнет действовать с 1 января 2022 года, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.
Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
В среду Филипп представил положения пенсионной реформы, отмечая, что она основывается на трех принципах - универсальность, равенство и ответственность. Реформа коснётся родившихся до 1975 года, отметил глава французского кабмина. Первое поколение, которого коснется реформа, - французы, выходящие на пенсию в 2037 году. При этом 70% их пенсий будет рассчитываться по старой системе, пояснил Филипп.
Поколение родившихся в 2004 году, тех, кому исполнится 18 лет в 2022 году, будет первым, полностью интегрированным в новую пенсионную систему, отметил он.
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 декабря, 19:42
В протестах в Париже участвуют около 250 тысяч человек
Вместе с тем французский премьер-министр подтвердил, что официальный возраст выхода на пенсию во Франции – 62 года – не будет изменен. В то же время он подчеркнул, что власти должны побуждать французов работать дольше.
"1 января 2022 года новый закон вступит в силу", - сказал Филипп, представляя положения пенсионной реформы в среду.
Он отметил, что в 2025 году поколения французов, которые больше 17 лет на пенсии, вступят в новую систему, сохранив свои права. С 2037 года часть их пенсии будет начисляться по новой системе.
Филипп сообщил, что проект пенсионной реформы будет готов к концу года и представлен на заседании совета министров 22 января 2020 года и будет обсуждаться в парламенте в конце февраля следующего года.
Эдуард Филипп
Вчера, 15:16
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
33411011
Обсудить 11
Эдуар ФилиппФранцияВ мире
Популярные комментарии
Французы молодцы что не боятся протестовать и отстаивать свои права. У них можно многому поучиться. И заметьте главное "официальный возраст выхода на пенсию во Франции – 62 года – не будет изменен".
11 декабря, 18:44
Будущее Страны
2500106
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