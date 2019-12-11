Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году

ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Закон о пенсионной реформе во Закон о пенсионной реформе во Франции начнет действовать с 1 января 2022 года, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп

Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

В среду Филипп представил положения пенсионной реформы, отмечая, что она основывается на трех принципах - универсальность, равенство и ответственность. Реформа коснётся родившихся до 1975 года, отметил глава французского кабмина. Первое поколение, которого коснется реформа, - французы, выходящие на пенсию в 2037 году. При этом 70% их пенсий будет рассчитываться по старой системе, пояснил Филипп.

Поколение родившихся в 2004 году, тех, кому исполнится 18 лет в 2022 году, будет первым, полностью интегрированным в новую пенсионную систему, отметил он.

Вместе с тем французский премьер-министр подтвердил, что официальный возраст выхода на пенсию во Франции – 62 года – не будет изменен. В то же время он подчеркнул, что власти должны побуждать французов работать дольше.

"1 января 2022 года новый закон вступит в силу", - сказал Филипп, представляя положения пенсионной реформы в среду.

Он отметил, что в 2025 году поколения французов, которые больше 17 лет на пенсии, вступят в новую систему, сохранив свои права. С 2037 года часть их пенсии будет начисляться по новой системе.