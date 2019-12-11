ВКС приняли на управление выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М"

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11.54 мск. В 12.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на целевую орбиту заняло несколько часов.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - говорится в сообщении военного ведомства.