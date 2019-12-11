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ВКС приняли на управление выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М"
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РИА Новости

ВКС приняли на управление выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М"

16:08 11.12.2019 (обновлено: 18:13 11.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный в среду с космодрома Плесецк, принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11.54 мск. В 12.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Выведение спутника на целевую орбиту заняло несколько часов.
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"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что со спутником "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Пуск ракеты Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М с космодрома Плесецк
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Запущенный с космодрома Плесецк спутник "Глонасс-М" вывели на орбиту
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
Ракета со спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк
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