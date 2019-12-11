РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T16:06+0300
https://ria.ru/20191211/1562277843.html
Руденя: выплату ко Дню Победы впервые получат более 105 тысяч тверичан
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/89/1561908984_0:87:946:619_1036x0_80_0_0_698f77f34d5e53d0f5e48defa0cd7197.jpg
РИА Новости

Руденя: выплату ко Дню Победы впервые получат более 105 тысяч тверичан

16:06 11.12.2019
23
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. В Тверской области единовременную выплату ко Дню Победы впервые получат более 105 тысяч человек, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
На пресс-коференции в Твери в среду глава региона напомнил, что региональные власти приняли решение вдвое увеличить размер единовременной выплаты ветеранам войны ко Дню Победы - с 10 тысяч рублей до 25 тысяч рублей

"Это скромный подарок. Сумма небольшая по сравнению с тем, какой вклад внесли ветераны Великой Отечественной войны в нашу жизнь", - сказал Руденя.

При этом он отметил, что дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.
Принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла - сегодня в области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны – более 2400 человек), а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Это - самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). При этом размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.
Ход строительства Ржевского мемориала в Тверской области
Вчера, 14:31Тверская область
Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности
В пресс-службе областного правительства напомнили, что размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны в Тверской области увеличивается ежегодно, начиная с 2016 года.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
Рекомендуем
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Верхневолжье могут учредить звание "Заслуженный журналист"
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: тверским школьникам могут дать льготы на проезд в электричках
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: Тверская область не будет принимать ТКО из других регионов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: новая детская больница в Твери должна стать эталонной
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Твери построят новые корпуса онкодиспансера
Комбайны во время уборки урожая
Руденя назвал приоритетные направления развития экономики Верхневолжья
На набережной реки Волги в Твери
Руденя: Западный мост через Волгу в Твери начнут строить в 2020 году
Ход строительства Ржевского мемориала в Тверской области
Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве
Руденя: на расселение Морозовского городка выделены более 865 млн руб
Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
Валдис Пельш на Днях Дальнего Востока в Москве расскажет о Камчатке
Валдис Пельш на Днях Дальнего Востока в Москве расскажет о Камчатке
Рождество
Чувашия проведет более 5,5 тысячи новогодних мероприятий
Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
Руденя: получить знак "Слава отца" почетно для всей семьи
Трамвай во время снегопада
Руденя: в бюджет Верхневолжья включены средства на трамвайное движение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Лента новостейМолния