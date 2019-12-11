Руденя: выплату ко Дню Победы впервые получат более 105 тысяч тверичан

На пресс-коференции в Твери в среду глава региона напомнил, что региональные власти приняли решение вдвое увеличить размер единовременной выплаты ветеранам войны ко Дню Победы - с 10 тысяч рублей до 25 тысяч рублей

"Это скромный подарок. Сумма небольшая по сравнению с тем, какой вклад внесли ветераны Великой Отечественной войны в нашу жизнь", - сказал Руденя.

При этом он отметил, что дал поручение проработать вопрос о предоставлении увеличенной единовременной выплаты не только участникам Великой Отечественной войны, но и приравненным к ним категориям граждан.

Принято решение о включении в число получателей единовременной выплаты ко Дню Победы новых категорий граждан. К юбилею Победы впервые выплату получат труженики тыла - сегодня в области их свыше 11 тысяч человек), вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны – более 2400 человек), а также "дети войны", статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Это - самая многочисленная категория – свыше 91 тысячи 600 человек). При этом размер выплаты для каждой категории граждан будет различным.