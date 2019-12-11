В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

Драка между парламентариями от президентской партии и националистами из объединения "Свобода" завязалась после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.

В середине ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу возможность покупать землю получат украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Кроме того, собственниками земли могут быть иностранцы и лица без гражданства, получившие ее по наследству, но в таком случае они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект также предусматривает запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.