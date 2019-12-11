В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
По словам Кравчук, фракция обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать на нападение на депутата.
Драка между парламентариями от президентской партии и националистами из объединения "Свобода" завязалась после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Националисты пытались добиться снятия с рассмотрения на комитете законопроекта о рынке земли.
Как сообщает телеканал "112.ua", в потасовке участвовали Богданец и бывшие депутаты от "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. По утверждению Леонова, зачинщиком стал именно Богданец.
В середине ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу возможность покупать землю получат украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Кроме того, собственниками земли могут быть иностранцы и лица без гражданства, получившие ее по наследству, но в таком случае они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект также предусматривает запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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