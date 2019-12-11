Лужков искреннее любил Москву и желал ей добра, заявил сенатор Лукин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Бывший мэр Москвы Юрий Лужков искренне любил столицу, заботился о ней днем и ночью и действительно желал ей добра, заявил РИА Новости сенатор Владимир Лукин

"Юрий Михайлович искренне любил город, истово строил его в меру своего понимания и вкуса, заботился о Москве днем и ночью, на полную катушку, и действительно желал ей добра", - сказал парламентарий.

По его мнению, своей деятельностью Лужков заслуженно завоевал себе место в истории как столицы, так и всей страны.

"Наверное, когда говорят о том, кто был настоящим хозяином Москвы, Лужкова называют на втором месте после (генерал-губернатора Москвы во время наполеоновского нашествия Фёдора) Ростопчина, а возможно, и на первом месте", - подчеркнул Лукин.

Он напомнил, что Лужков руководил столицей в сложное время.

"Он, конечно, не святой, хотя и интересовался религией и восстановил храм Христа Спасителя, но он, безусловно, был яркой, динамичной личностью", - сказал сенатор.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит его отпевание в храме Христа Спасителя. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.