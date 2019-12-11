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В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН
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РИА Новости

В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН

16:03 11.12.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanСилы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Силы безопасности Ирака применяют слезоточивый газ во время антиправительственных протестов в Багдаде
ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. В период с 5 ноября по 8 декабря в ходе продолжающихся демонстраций в Ираке убито по меньшей мере 170 человек и ранено 2264, говорится в докладе офиса по правам человека Миссии ООН по оказанию помощи в Ираке (МООНСИ), опубликованном в среду.
"Эти данные должны рассматриваться как предварительные. В отличие от предыдущей практики, правительство Ирака не позволило МООНСИ получить официальные данные из больниц о пострадавших во время демонстраций или навестить их для опроса в больницах", - отмечается в документе.
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Всего же за период с 1 октября по 8 декабря в Ираке было убито как минимум 414 человек, ранения получили 8758 человек, в том числе представители полиции. При этом количество пострадавших от легких ранений, включая отравления слезоточивым газом, может дополнительно достигать 19 тысяч человек.
В новом докладе миссии указывается на серьезные нарушения прав человека по время демонстраций, включая непропорциональное и незаконное применение силы и боевого оружия, а также нарушения процедурных вопросов при арестах и задержаниях.
Эксперты призывают власти Ирака предпринять усилия для деэскалации ситуации в стране и провести тщательные, независимые и прозрачные расследования всех уже известных случаев нарушений прав человека, совершенных во время демонстраций, начиная с 1 октября 2019 года.
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ИракООНВ мире
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