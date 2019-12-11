Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

"Markswebb ежегодно оценивает мобильные приложения банков, проверяя их по 900+ критериям - от переводов между счетами до создания автоплатежей и открытию карт. Также в исследовании учтены интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и данные из открытых источников", - говорится в пресс-релизе.