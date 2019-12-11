Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office по версии аналитического агентства Markswebb, сообщает банк.
"Markswebb ежегодно оценивает мобильные приложения банков, проверяя их по 900+ критериям - от переводов между счетами до создания автоплатежей и открытию карт. Также в исследовании учтены интервью со специалистами по онлайн-обслуживанию физических лиц в банках и данные из открытых источников", - говорится в пресс-релизе.
По словам директора по цифровому бизнесу, члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова, мобильное приложение является основным каналом взаимодействия банка с клиентом.
"Задача сделать его лучшим на рынке закреплена в стратегии банка. Результатом наших усилий стал рост доли активных "цифровых" клиентов в Альфа-Банке с 68% до 80% за последний год, и рейтинг Markswebb подтверждает, что мы движемся в верном направлении", — отметил Пятков.
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