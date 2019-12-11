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Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
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РИА Новости

Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

15:58 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов и добиться их экономической привлекательности для перевозчиков при посильной для граждан цене билетов.
На совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок, глава государства заметил, что в настоящее время люди, чтобы попасть из одного региона в другой, часто вынуждены летать через Москву.
"В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом", - сказал он.
Путин пояснил, что речь идет о развитии аэропортов, строительстве взлетно-посадочных полос и других мероприятиях.
"Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. Здесь "зашиты" и различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина, и так далее", - сказал президент.
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"При этом стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться", - продолжил он.
Кроме того, Путин обратил внимание и на кадровые вопросы для отрасли. "Здесь очень важны все составляющие, в том числе уровень оплаты, потому что это, безусловно, влияет на рынок труда в целом", - заметил он.
Также президент поручил проанализировать готовность промышленности к выпуску воздушных судов, самолетов, которые будут отвечать всем необходимым требованиям по цене, качеству и безопасности.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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