МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов и добиться их экономической привлекательности для перевозчиков при посильной для граждан цене билетов.

На совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок, глава государства заметил, что в настоящее время люди, чтобы попасть из одного региона в другой, часто вынуждены летать через Москву.

"В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом", - сказал он.

Путин пояснил, что речь идет о развитии аэропортов, строительстве взлетно-посадочных полос и других мероприятиях.

"Необходимо добиться также, чтобы эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. Здесь "зашиты" и различного рода тарифы, и стоимость авиационного керосина, и так далее", - сказал президент.

"При этом стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться", - продолжил он.

Кроме того, Путин обратил внимание и на кадровые вопросы для отрасли. "Здесь очень важны все составляющие, в том числе уровень оплаты, потому что это, безусловно, влияет на рынок труда в целом", - заметил он.