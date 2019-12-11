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Экс-замглавы "Росгеологии" надеется, что его не посадят в тюрьму
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РИА Новости

Экс-замглавы "Росгеологии" надеется, что его не посадят в тюрьму

15:58 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
Бывший первый заместитель главы компании Росгеология Руслан Горринг в зале 235-го гарнизонного военного суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший первый замдиректора "Росгеологии" Руслан Горринг, которого сейчас судят за крупное мошенничество, раскаивается и надеется, что его не посадят в тюрьму, заявил в суде его адвокат Юрий Круглов.
Горринга в начале этого года уволили с громким скандалом после публикации видео, на котором он, обильно матерясь, рассказывает о своем привилегированном положении в компании и интимных связях с подчиненными.
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"Подсудимый раскаивается, привлекается к суду первый раз. Страдают его родные, он последние годы являлся их единственным кормильцем. Почти девять лет прошло с момента события [преступления], доверитель не представляет общественной опасности, своим поведением и добросовестным трудом оправдает оказанное ему доверие [сделка со следствием]",- сказал защитник.
Кроме того, Круглов напомнил, что у Горринга четверо детей, в том числе трое малолетних, а его мать серьезно больна.
"Речь идет о серьезном заболевании, я думаю, их не стоит оглашать в заседании, так как они составляют медицинскую тайну, но они доказывают, что она нуждается в серьезном дорогостоящем лечении", - отметил адвокат.
В связи с этим он счел возможным "назначить наказание без реальной изоляции от общества". Между тем прокуратура настаивает на 3,5 годах колонии общего режима.
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда.
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По данным следствия, в 2009-2010 годах Горринг, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.
В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (крупнейший геологический холдинг России, полностью принадлежит государству).
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28 марта, 10:28
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0410201
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Руслан ГоррингРосгеологияРоссияПроисшествия
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