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Премьер Франции пообещал поднять минимальную пенсию до тысячи евро
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РИА Новости

Премьер Франции пообещал поднять минимальную пенсию до тысячи евро

15:57 11.12.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о повышении размера минимальной пенсии в стране до тысячи евро с 2022 года.
"Мы гарантируем, что минимальная пенсия будет составлять тысячу евро в месяц при условии полного трудового стажа", - сказал глава французского правительства, представляя с экранов центральных телеканалов положения пенсионной реформы.
Он отметил, что эти меры принимаются для защиты тех, "чьи пенсии очень невелики, несмотря на всю жизнь, проведенную на работе, в частности работников сельского хозяйства, ремесленников и торговцев".
В настоящее время минимальный размер пенсии во Франции составляет 636,56 евро.
Выступление Филиппа состоялось на фоне масштабной забастовки против пенсионной реформы, проходящей во Франции с 5 декабря. Участие в ней принимают представители разных слоев общества и профессий - сотрудники транспортной сферы, учителя, адвокаты, медсестры и другие. Поводом для недовольства послужили предложенные властями страны изменения пенсионного законодательства, которые могут лишить людей ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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