Премьер Франции пообещал поднять минимальную пенсию до тысячи евро

Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже

ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Франции Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о повышении размера минимальной пенсии в стране до тысячи евро с 2022 года.

"Мы гарантируем, что минимальная пенсия будет составлять тысячу евро в месяц при условии полного трудового стажа", - сказал глава французского правительства, представляя с экранов центральных телеканалов положения пенсионной реформы.

Он отметил, что эти меры принимаются для защиты тех, "чьи пенсии очень невелики, несмотря на всю жизнь, проведенную на работе, в частности работников сельского хозяйства, ремесленников и торговцев".

В настоящее время минимальный размер пенсии во Франции составляет 636,56 евро.