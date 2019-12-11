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РИА Наука
2019-12-11T18:13+0300
https://ria.ru/20191211/1562277138.html
Запущенный с космодрома Плесецк спутник "Глонасс-М" вывели на орбиту
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РИА Новости

Запущенный с космодрома Плесецк спутник "Глонасс-М" вывели на орбиту

15:57 11.12.2019 (обновлено: 18:13 11.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с космодрома Плесецк, успешно вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11.54 мск. В 12.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.
"Стартовавшая в 11.54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение спутника "Глонасс-М" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, три - на техническом обслуживании и один - на этапе ввода в эксплуатацию. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Пуск ракеты Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М с космодрома Плесецк
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РИА НаукаПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаАрхангельская областьМоскваРоссия
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