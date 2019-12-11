Запущенный с космодрома Плесецк спутник "Глонасс-М" вывели на орбиту

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с Разгонный блок "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей в среду с космодрома Плесецк , успешно вывел на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" была запущена с Плесецка в 11.54 мск. В 12.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом отделился от третьей ступени ракеты.

"Стартовавшая в 11.54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что старт ракеты "Союз-2.1б" и выведение спутника "Глонасс-М" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок семь лет.