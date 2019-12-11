Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба" , говорится в сообщении польской компании.

"PKN Orlen обратился к российским поставщикам с требованием о компенсациях, связанных с загрязненной нефтью. Они включают, в частности, дополнительные расходы, понесенные в связи с переработкой этого сырья", - говорится в сообщении.

"Мы обратились к поставщикам за компенсациями за поставку нефти, содержащей органические хлориды. Нам требовался точный расчет всех затрат, которые мы понесли, связанных с защитой производственных установок, а также получением чистой нефти для поддержания непрерывности переработки. Поэтому этот процесс был длительный", - цитирует пресс-служба главу Orlen Даниеля Обайтека.

Он также отметил, что компания смогла пройти сложный период, когда в Польшу поступала загрязненная нефть, без остановки производства благодаря альтернативным источникам сырья: "В месяц на НПЗ в Плоцке поставляется около 1,4 миллиона тонн нефти, из которых в среднем около 700 тысяч тонн - с альтернативных (российскому - ред.) направлений, в частности из Анголы, Нигерии, США, ОАЭ".

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.