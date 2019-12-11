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В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест
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РИА Новости

В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест

15:53 11.12.2019
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Архивное фото
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Ранее начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех сообщил, что руководителя колледжа, где при пожаре погибли более десяти человек, подозревают в совершении преступления по статье "Служебная халатность". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет", - цитирует пресс-службу прокуратуры агентство УНН в среду.
В прокуратуре добавили, что суд рассматривает ходатайство об отстранении Кочерги от должности директора колледжа.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
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