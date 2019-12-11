Депутат от Крыма прокомментировала приговор, вынесенный ей на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Депутат Госдумы РФ от крымского региона Светлана Савченко назвала приговор украинского суда о лишении ее свободы на 14 лет за госизмену "идиотским решением", лишенным здравого смысла.

Ранее на сайте так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) появилось сообщение, что решением Святошинского районного суда города Киева бывший депутат крымского парламента, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Савченко приговорена заочно к 14 годам лишения за государственную измену.

"Вспоминается грибоедовский вопрос: "А судьи кто?". Это решение не имеет никакого отношения к праву и является политическими играми. Я горжусь тем, что принимала участие в исторических решениях, которые привели Крым к возвращению на свою историческую родину в Россию. Когда режим находится в агонии, он принимает совершенно идиотские решения, лишенные всякого здравого смысла. Это одно из таких решений", - сказала РИА Новости Савченко.

Депутат подчеркнула, что не получала каких-либо повесток явиться в суд и обжаловать вердикт не намерена. "Как можно обжаловать у тараканов то, что они паразиты?", - подчеркнула Савченко.