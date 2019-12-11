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Депутат от Крыма прокомментировала приговор, вынесенный ей на Украине
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РИА Новости

Депутат от Крыма прокомментировала приговор, вынесенный ей на Украине

15:49 11.12.2019
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© Фото : радио Sputnik Депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко
Депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко
© Фото : радио Sputnik
Депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Светлана Савченко назвала приговор украинского суда о лишении ее свободы на 14 лет за госизмену "идиотским решением", лишенным здравого смысла.
Ранее на сайте так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) появилось сообщение, что решением Святошинского районного суда города Киева бывший депутат крымского парламента, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Савченко приговорена заочно к 14 годам лишения за государственную измену.
Депутат Государственной Думы РФ Светлана Савченко на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму
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"Вспоминается грибоедовский вопрос: "А судьи кто?". Это решение не имеет никакого отношения к праву и является политическими играми. Я горжусь тем, что принимала участие в исторических решениях, которые привели Крым к возвращению на свою историческую родину в Россию. Когда режим находится в агонии, он принимает совершенно идиотские решения, лишенные всякого здравого смысла. Это одно из таких решений", - сказала РИА Новости Савченко.
Депутат подчеркнула, что не получала каких-либо повесток явиться в суд и обжаловать вердикт не намерена. "Как можно обжаловать у тараканов то, что они паразиты?", - подчеркнула Савченко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
10 декабря, 18:08
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
128191103
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Светлана Савченко (депутат)Госдума РФКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Как можно обжаловать у тараканов то, что они паразиты?", - подчеркнула Савченко. - Лучше даже и не придумать как ответить на эти суды
11 декабря, 18:14
virshych
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