В Ростове-на- Дону оштрафовали водителя, прокатившего Санту на санях

"Сотрудники ГИБДД установили и привлекли к административной ответственности водителя BMW, перевозившего пассажира в новогоднем костюме... В отношении водителя 1988 года рождения составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля", - говорится в сообщении.

В соответствии с санкциями данной статьи на него наложен административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

В полиции напомнили, что халатное отношение к соблюдению правил дорожного движения может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае получения травм или гибели пассажира.