В Ростове-на- Дону оштрафовали водителя, прокатившего Санту на санях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя автомобиля, прокатившего на санях по асфальту в Ростове-на-Дону человека, одетого в новогодний костюм, сообщает ГИБДД области.
Во вторник в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео автомобиля, который едет по трассе без снега с прикрепленными санями в виде кресла. При этом сани сильно искрят, а в них сидит человек в новогоднем костюме. Видео сопровождалось постом "Санта-Клаус в искрящихся санях с баварским оленем замечен в Ростове". В ГИБДД РИА Новости сообщили, что водителю может грозить штраф за нарушение ПДД.
"Сотрудники ГИБДД установили и привлекли к административной ответственности водителя BMW, перевозившего пассажира в новогоднем костюме... В отношении водителя 1988 года рождения составлен административный материал по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля", - говорится в сообщении.
В соответствии с санкциями данной статьи на него наложен административный штраф в размере 1 тысячи рублей.
В полиции напомнили, что халатное отношение к соблюдению правил дорожного движения может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае получения травм или гибели пассажира.