В Липецкой области стартовала программа для начинающих бизнесменов

ЛИПЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Программа наставничества для начинающих предпринимателей стартовала в Липецкой области в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в программе участвуют более 30 опытных предпринимателей региона.
Артамонов отметил, что по статистике 80% бизнесов закрываются в первый год работы, но когда молодежь получает поддержку, в том числе и наставников, то статистика обратная. Состоявшиеся предприниматели не понаслышке знают, как трудно делать первые шаги в бизнесе, и они готовы делиться своим опытом с новичками. По итогам обучающего семинара предприниматели получили сертификаты и заключили соглашение о наставничестве с управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. В 2020 году они будут работать с начинающими предпринимателями как в команде, так и индивидуально.
"В Липецкой области созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия начинающим предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности", - сказал Артамонов.