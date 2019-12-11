В Липецкой области стартовала программа для начинающих бизнесменов

Артамонов отметил, что по статистике 80% бизнесов закрываются в первый год работы, но когда молодежь получает поддержку, в том числе и наставников, то статистика обратная. Состоявшиеся предприниматели не понаслышке знают, как трудно делать первые шаги в бизнесе, и они готовы делиться своим опытом с новичками. По итогам обучающего семинара предприниматели получили сертификаты и заключили соглашение о наставничестве с управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. В 2020 году они будут работать с начинающими предпринимателями как в команде, так и индивидуально.