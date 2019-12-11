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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-11T15:47+0300
https://ria.ru/20191211/1562276411.html
В Липецкой области стартовала программа для начинающих бизнесменов
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РИА Новости

В Липецкой области стартовала программа для начинающих бизнесменов

15:47 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Программа наставничества для начинающих предпринимателей стартовала в Липецкой области в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в программе участвуют более 30 опытных предпринимателей региона.
Артамонов отметил, что по статистике 80% бизнесов закрываются в первый год работы, но когда молодежь получает поддержку, в том числе и наставников, то статистика обратная. Состоявшиеся предприниматели не понаслышке знают, как трудно делать первые шаги в бизнесе, и они готовы делиться своим опытом с новичками. По итогам обучающего семинара предприниматели получили сертификаты и заключили соглашение о наставничестве с управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области. В 2020 году они будут работать с начинающими предпринимателями как в команде, так и индивидуально.
"В Липецкой области созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия начинающим предпринимателям. А вместе можно преодолеть любые трудности", - сказал Артамонов.
Улица Фрунзе в Липецке
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