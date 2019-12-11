В Иванове в 2020 году начнется проектирование новой больницы

ИВАНОВО, 11 дек – РИА Новости. На проектирование нового современного здания для ГКБ N1 в Иванове выделено 15 миллионов рублей из областного бюджета, работа начнется в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"О будущем ивановской клинической больницы N1, которая сегодня находится в плачевном состоянии, губернатора Ивановской области спросили жители региона на ежегодной встрече", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что с федеральным ведомством достигнута договоренность после завершения проектирования включить объект в федеральную программу с началом строительства в 2021 году

Глава области Станислав Воскресенский обсуждал сложившуюся ситуацию с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой . По его словам, ремонт помещений – не выход: удобнее для людей будет строительство современной больницы. "Договорились с министром здравоохранения, что будем строить новую больницу. Это не пустые слова. Мы уже в этом году выделили деньги на проектирование нового здания, сейчас вносятся поправки в бюджет", – процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.