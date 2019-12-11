Пресс-конференция о профилактике рака кожи

23 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, директора Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Николая ПОТЕКАЕВА на тему: "Рак кожи: как предотвратить беду?".
Рак кожи – одно из самых часто диагностируемых онкологических заболеваний в нашей стране. Несмотря на все предупреждения врачей, процент заболевших остается высоким из года в год. Особенно бдительность россиян снижается в осенне-зимний период, когда считается, что солнце менее активно. Однако это не повод уделять меньше внимания своей коже. Как отличить меланому? Кто в группе риска? Насколько и кому необходим так называемый паспорт кожи?
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Рак кожи – одно из самых часто диагностируемых онкологических заболеваний в нашей стране. Несмотря на все предупреждения врачей, процент заболевших остается высоким из года в год. Особенно бдительность россиян снижается в осенне-зимний период, когда считается, что солнце менее активно. Однако это не повод уделять меньше внимания своей коже. Как отличить меланому? Кто в группе риска? Насколько и кому необходим так называемый паспорт кожи?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/