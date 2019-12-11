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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T15:34+0300
https://ria.ru/20191211/1562275859.html
Руденя: Западный мост через Волгу в Твери начнут строить в 2020 году
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РИА Новости

Руденя: Западный мост через Волгу в Твери начнут строить в 2020 году

15:34 11.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа набережной реки Волги в Твери
На набережной реки Волги в Твери
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Приступить к реализации проекта строительства Западного моста через Волгу, который соединит два густонаселенных района Твери - Пролетарский и Заволжский, планируется в следующем году, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Сооружение будет иметь шесть полос для движения автотранспорта. Общая стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов рублей.

"Работа движется. Первая часть проекта – это сам мост через Волгу в районе Комсомольской площади. Вторая часть – реконструкция путепровода с железнодорожными путями над проспектом Калинина, третий блок – полная реконструкция и расширение "Горбатого" моста на Петербургском шоссе. Там же будет сделана развязка для заезда в медицинский кластер – областная клиническая больница, детская областная больница, перинатальный центр", - сказал глава региона на пресс-конференции в Твери в среду.

При этом он отметил, что сложность и масштабность проекта потребовала длительного времени на подготовку проектной документации на объект. В настоящее время она уже прошла государственную экспертизу.
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