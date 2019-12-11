Руденя: Западный мост через Волгу в Твери начнут строить в 2020 году

"Работа движется. Первая часть проекта – это сам мост через Волгу в районе Комсомольской площади. Вторая часть – реконструкция путепровода с железнодорожными путями над проспектом Калинина, третий блок – полная реконструкция и расширение "Горбатого" моста на Петербургском шоссе. Там же будет сделана развязка для заезда в медицинский кластер – областная клиническая больница, детская областная больница, перинатальный центр", - сказал глава региона на пресс-конференции в Твери в среду.