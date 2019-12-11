Презентация документального спецпроекта "Ташакор"

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23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация документального спецпроекта "Ташакор", посвященного поиску военнослужащих, пропавших без вести в Афганистане в 1979–1989 годах.