Презентация документального спецпроекта "Ташакор"

Участники:
- режиссер фильма, ветеран боевых действий в Афганистане, участник поисковых экспедиций в Афганистан и Пакистан Евгений БАРХАНОВ;
- Герой Советского Союза, председатель Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести генерал-полковник Валерий ВОСТРОТИН;
- руководитель рабочей группы по Афганистану Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, руководитель экспедиций по поиску пропавших без вести, ветеран военной разведки Александр ЛАВРЕНТЬЕВ.
К участию также приглашен представитель Министерства культуры Российской Федерации.
Мероприятие приурочено к 40-летию начала ввода советских войск в Афганистан.
Съемки документального фильма проводились "по следам" некоторых пропавших без вести военнослужащих в России, Афганистане и Пакистане. Авторам расследования удалось взять интервью у одного из самых известных командиров душманских объединений, лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматьяра. Были получены уникальные видеокадры бесед в лагерях душманов с попавшими в плен советскими солдатами. О проблемах розыска пропавших без вести впервые на камеру рассказывают военные контрразведчики. Героями фильма также стали родители не вернувшихся домой солдат.
Документальный спецпроект "Ташакор" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту РФ.
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- режиссер фильма, ветеран боевых действий в Афганистане, участник поисковых экспедиций в Афганистан и Пакистан Евгений БАРХАНОВ;
- Герой Советского Союза, председатель Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести генерал-полковник Валерий ВОСТРОТИН;
- руководитель рабочей группы по Афганистану Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, руководитель экспедиций по поиску пропавших без вести, ветеран военной разведки Александр ЛАВРЕНТЬЕВ.
К участию также приглашен представитель Министерства культуры Российской Федерации.
Мероприятие приурочено к 40-летию начала ввода советских войск в Афганистан.
Съемки документального фильма проводились "по следам" некоторых пропавших без вести военнослужащих в России, Афганистане и Пакистане. Авторам расследования удалось взять интервью у одного из самых известных командиров душманских объединений, лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматьяра. Были получены уникальные видеокадры бесед в лагерях душманов с попавшими в плен советскими солдатами. О проблемах розыска пропавших без вести впервые на камеру рассказывают военные контрразведчики. Героями фильма также стали родители не вернувшихся домой солдат.
Документальный спецпроект "Ташакор" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту РФ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/