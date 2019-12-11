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Презентация документального спецпроекта "Ташакор"
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РИА Новости

Презентация документального спецпроекта "Ташакор"

15:31 11.12.2019 (обновлено: 15:34 11.12.2019)
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23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация документального спецпроекта "Ташакор", посвященного поиску военнослужащих, пропавших без вести в Афганистане в 1979–1989 годах.
Участники:
- режиссер фильма, ветеран боевых действий в Афганистане, участник поисковых экспедиций в Афганистан и Пакистан Евгений БАРХАНОВ;
- Герой Советского Союза, председатель Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести генерал-полковник Валерий ВОСТРОТИН;
- руководитель рабочей группы по Афганистану Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, руководитель экспедиций по поиску пропавших без вести, ветеран военной разведки Александр ЛАВРЕНТЬЕВ.

К участию также приглашен представитель Министерства культуры Российской Федерации.

Мероприятие приурочено к 40-летию начала ввода советских войск в Афганистан.
Съемки документального фильма проводились "по следам" некоторых пропавших без вести военнослужащих в России, Афганистане и Пакистане. Авторам расследования удалось взять интервью у одного из самых известных командиров душманских объединений, лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматьяра. Были получены уникальные видеокадры бесед в лагерях душманов с попавшими в плен советскими солдатами. О проблемах розыска пропавших без вести впервые на камеру рассказывают военные контрразведчики. Героями фильма также стали родители не вернувшихся домой солдат.
Документальный спецпроект "Ташакор" реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, подотчетной Президенту РФ.

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