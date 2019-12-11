В Иркутской области осудили двух подростков за убийство школьницы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Суд приговорил двух подростков к реальным срокам заключения за убийство школьницы в Суд приговорил двух подростков к реальным срокам заключения за убийство школьницы в Иркутской области , сообщается на сайте СК РФ.

В декабре прошлого года в Нижнеудинске пропала без вести 17-летняя девушка, тело которой спустя неделю было обнаружено в кустах на острове реки Уда с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков 15 и 17 лет.

"Приговором суда 17-летнему подсудимому назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы, а второму участнику - 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений.

Установлено, что вечером 6 декабря 2018 года подростки заманили знакомую 17-летнюю девушку к одному из них домой, где нанесли ей множественные колото-резаные ранения, затем избавились от тела. Они пояснили, что убийство было совершено из корысти, поскольку 17-летний фигурант дела ранее взял у девушки в долг крупную сумму денег и, чтобы не возвращать их, молодой человек спланировал убийство.