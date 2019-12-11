РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T15:30+0300
https://ria.ru/20191211/1562275608.html
В Иркутской области осудили двух подростков за убийство школьницы
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

В Иркутской области осудили двух подростков за убийство школьницы

15:30 11.12.2019
1825
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Суд приговорил двух подростков к реальным срокам заключения за убийство школьницы в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
В декабре прошлого года в Нижнеудинске пропала без вести 17-летняя девушка, тело которой спустя неделю было обнаружено в кустах на острове реки Уда с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков 15 и 17 лет.
"Приговором суда 17-летнему подсудимому назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы, а второму участнику - 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений.
Установлено, что вечером 6 декабря 2018 года подростки заманили знакомую 17-летнюю девушку к одному из них домой, где нанесли ей множественные колото-резаные ранения, затем избавились от тела. Они пояснили, что убийство было совершено из корысти, поскольку 17-летний фигурант дела ранее взял у девушки в долг крупную сумму денег и, чтобы не возвращать их, молодой человек спланировал убийство.
В ходе расследования следователи провели более 10 различных судебных экспертиз, в том числе генотипоскопическую (экспертиза ДНК). Допрошено свыше 50 человек.
Житель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга
Вчера, 12:33
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
6006166
Обсудить 0
Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Житель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Полицейский
В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
В Ижевске тренер таскала за волосы воспитанниц спортшколы
В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы
Уфа
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Сотрудник полиции
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году
Кадры задержания сторонника Правого сектора*, планировавшего теракт в Мурманске
Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Полиция
В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
Автомобиль Следственного комитета России
В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Лента новостейМолния