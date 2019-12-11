Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. США должны покинуть Сирию, это будет способствовать налаживанию диалога между курдами и Дамаском, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Американский военный контингент и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территорию Сирии. Только так можно решить существующие до сих пор противоречия между курдами и центральным правительством", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.
По его словам, вопрос незаконного американского военного присутствия в Сирии и эксплуатации природных богатств страны обсуждался на полях встречи в Нур-Султане. Он напомнил, что Россия считает оккупацию сирийских нефтяных месторождений со стороны США неприемлемой.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Техника была переброшена с позиций вооруженных сил США на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасаке. Нефтяные месторождения в Румейлан считаются одними из самых крупных в Сирии.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.