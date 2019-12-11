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Круглый стол по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане
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РИА Новости

Круглый стол по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане

15:29 11.12.2019 (обновлено: 15:33 11.12.2019)
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13 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам четырнадцатого раунда переговоров в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии.
Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полночный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- эксперт РСМД Руслан МАМЕДОВ.

10–11 декабря в столице Казахстана Нур-Султане прошла очередная встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате". Стороны рассмотрели ситуацию на северо-востоке Сирии, ход выполнения договоренностей о деэскалации в стране и процессы завершения борьбы с остатками террористических группировок. Кроме того, обсуждались гуманитарные вопросы: помощь сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами, а также политический процесс.

Насколько успешной можно считать прошедшую в Нур-Султане встречу? Почему не было зафиксировано каких-либо конкретных договоренностей, в том числе по решению проблем Идлиба и Заевфратья? Удалось ли сгладить разногласия по вопросам политического урегулирования и работы Конституционного комитета?

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