Круглый стол по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане

Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полночный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- эксперт РСМД Руслан МАМЕДОВ.
10–11 декабря в столице Казахстана Нур-Султане прошла очередная встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате". Стороны рассмотрели ситуацию на северо-востоке Сирии, ход выполнения договоренностей о деэскалации в стране и процессы завершения борьбы с остатками террористических группировок. Кроме того, обсуждались гуманитарные вопросы: помощь сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами, а также политический процесс.
Насколько успешной можно считать прошедшую в Нур-Султане встречу? Почему не было зафиксировано каких-либо конкретных договоренностей, в том числе по решению проблем Идлиба и Заевфратья? Удалось ли сгладить разногласия по вопросам политического урегулирования и работы Конституционного комитета?
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- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полночный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- эксперт РСМД Руслан МАМЕДОВ.
10–11 декабря в столице Казахстана Нур-Султане прошла очередная встреча высокого уровня по Сирии в "астанинском формате". Стороны рассмотрели ситуацию на северо-востоке Сирии, ход выполнения договоренностей о деэскалации в стране и процессы завершения борьбы с остатками террористических группировок. Кроме того, обсуждались гуманитарные вопросы: помощь сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами, а также политический процесс.
Насколько успешной можно считать прошедшую в Нур-Султане встречу? Почему не было зафиксировано каких-либо конкретных договоренностей, в том числе по решению проблем Идлиба и Заевфратья? Удалось ли сгладить разногласия по вопросам политического урегулирования и работы Конституционного комитета?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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