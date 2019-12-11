Круглый стол по итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане

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13 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам четырнадцатого раунда переговоров в "астанинском формате" по урегулированию ситуации в Сирии.