Квантовые капли и рыбки-амфибии: главные научные фото года

Лучшей фотографией конкурса признали "Квантовые капли" Алекса Лабуды (Aleks Labuda). На снимке запечатлены постоянно подпрыгивающие капли силиконового масла.
Лучшей фотографией конкурса признали "Квантовые капли" Алекса Лабуды (Aleks Labuda). На снимке запечатлены постоянно подпрыгивающие капли силиконового масла.
Кадр Джеймса Орра (James Orr), на котором запечатлен Млечный Путь и Магеллановы облака над вулканом Таранаки в Новой Зеландии, стал вторым в категории "Астрономия".
Кадр Джеймса Орра (James Orr), на котором запечатлен Млечный Путь и Магеллановы облака над вулканом Таранаки в Новой Зеландии, стал вторым в категории "Астрономия".
Лучший снимок в номинации "Экология и наука об окружающей среде" Морган Беннетт-Смит (Morgan Bennett-Smith) сделал на побережье Красного моря. Яркая рыбка-клоун смотрит сквозь щупальца актинии.
Лучший снимок в номинации "Экология и наука об окружающей среде" Морган Беннетт-Смит (Morgan Bennett-Smith) сделал на побережье Красного моря. Яркая рыбка-клоун смотрит сквозь щупальца актинии.
Гало вокруг Луны над лесным озером. Автор фото, Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) из Белоруссии, праздновал победу в номинации "Астрономия".
Гало вокруг Луны над лесным озером. Автор фото, Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) из Белоруссии, праздновал победу в номинации "Астрономия".
Оса, увиденная Абхиджитом Баяни (Abhijeet Bayani) на юге Индии, приземлилась на втором месте в номинации "Экология".
Оса, увиденная Абхиджитом Баяни (Abhijeet Bayani) на юге Индии, приземлилась на втором месте в номинации "Экология".
"Шипучее" море Тома Шлезингера (Tom Shlesinger) отметили вторым местом в категории "Науки о Земле и климактология".
"Шипучее" море Тома Шлезингера (Tom Shlesinger) отметили вторым местом в категории "Науки о Земле и климактология".
В номинации "Поведение" победил Даниэль Филд (Daniel Field), заснявший илистых прыгунов — рыбок, которые при помощи плавников способны передвигаться по суше.
В номинации "Поведение" победил Даниэль Филд (Daniel Field), заснявший илистых прыгунов — рыбок, которые при помощи плавников способны передвигаться по суше.
Так выглядит под увеличительным стеклом нить, при помощи которой хирурги накладывают швы на раны. У автора фото Энн Вестон (Anne Weston) — поощрительный приз в категории "Микроизображения".
Так выглядит под увеличительным стеклом нить, при помощи которой хирурги накладывают швы на раны. У автора фото Энн Вестон (Anne Weston) — поощрительный приз в категории "Микроизображения".
"Торнадо в Юконе". Гигантское воронкообразное облако, попавшее в объектив, принесло Лорен Марчант (Lauren Marchant) победу в категории "Науки о Земле и климатология".
"Торнадо в Юконе". Гигантское воронкообразное облако, попавшее в объектив, принесло Лорен Марчант (Lauren Marchant) победу в категории "Науки о Земле и климатология".
"Медузе" Эдуардо Сампайо (Eduardo Sampaio) досталось второе место в номинации "Поведение".
"Медузе" Эдуардо Сампайо (Eduardo Sampaio) досталось второе место в номинации "Поведение".
Еще одной работе Алекса Лабуды (Aleks Labuda) присудили второе место в категории "Микроизображения".
Еще одной работе Алекса Лабуды (Aleks Labuda) присудили второе место в категории "Микроизображения".