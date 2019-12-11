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Квантовые капли и рыбки-амфибии: главные научные фото года
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РИА Новости

Квантовые капли и рыбки-амфибии: главные научные фото года

19:01 11.12.2019 (обновлено: 19:05 11.12.2019)
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Королевское общество Великобритании подвело итоги конкурса научной фотографии Society Publishing Photography Competition 2019. Снимки оценивали в нескольких категориях: "Микроизображения", "Астрономия", "Поведение", "Науки о Земле и климатология", "Экология и наука об окружающей среде". Работы победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : Aleks Labuda/ Royal Society Publishing Photography Competition

Лучшей фотографией конкурса признали "Квантовые капли" Алекса Лабуды (Aleks Labuda). На снимке запечатлены постоянно подпрыгивающие капли силиконового масла.

Aleks Labuda. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
1 из 11

Лучшей фотографией конкурса признали "Квантовые капли" Алекса Лабуды (Aleks Labuda). На снимке запечатлены постоянно подпрыгивающие капли силиконового масла.

© Фото : Aleks Labuda/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : James Orr/ Royal Society Publishing Photography Competition

Кадр Джеймса Орра (James Orr), на котором запечатлен Млечный Путь и Магеллановы облака над вулканом Таранаки в Новой Зеландии, стал вторым в категории "Астрономия".

James Orr. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
2 из 11

Кадр Джеймса Орра (James Orr), на котором запечатлен Млечный Путь и Магеллановы облака над вулканом Таранаки в Новой Зеландии, стал вторым в категории "Астрономия".

© Фото : James Orr/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Morgan Bennett-Smith/ Royal Society Publishing Photography Competition

Лучший снимок в номинации "Экология и наука об окружающей среде" Морган Беннетт-Смит (Morgan Bennett-Smith) сделал на побережье Красного моря. Яркая рыбка-клоун смотрит сквозь щупальца актинии.

Morgan Bennett-Smith. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
3 из 11

Лучший снимок в номинации "Экология и наука об окружающей среде" Морган Беннетт-Смит (Morgan Bennett-Smith) сделал на побережье Красного моря. Яркая рыбка-клоун смотрит сквозь щупальца актинии.

© Фото : Morgan Bennett-Smith/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Mikhail Kapychka/ Royal Society Publishing Photography Competition

Гало вокруг Луны над лесным озером. Автор фото, Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) из Белоруссии, праздновал победу в номинации "Астрономия".

Mikhail Kapychka. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
4 из 11

Гало вокруг Луны над лесным озером. Автор фото, Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) из Белоруссии, праздновал победу в номинации "Астрономия".

© Фото : Mikhail Kapychka/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Abhijeet Bayani/ Royal Society Publishing Photography Competition

Оса, увиденная Абхиджитом Баяни (Abhijeet Bayani) на юге Индии, приземлилась на втором месте в номинации "Экология".

Abhijeet Bayani. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
5 из 11

Оса, увиденная Абхиджитом Баяни (Abhijeet Bayani) на юге Индии, приземлилась на втором месте в номинации "Экология".

© Фото : Abhijeet Bayani/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Tom Shlesinger/ Royal Society Publishing Photography Competition

"Шипучее" море Тома Шлезингера (Tom Shlesinger) отметили вторым местом в категории "Науки о Земле и климактология".

Tom Shlesinger. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
6 из 11

"Шипучее" море Тома Шлезингера (Tom Shlesinger) отметили вторым местом в категории "Науки о Земле и климактология".

© Фото : Tom Shlesinger/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Daniel Field/ Royal Society Publishing Photography Competition

В номинации "Поведение" победил Даниэль Филд (Daniel Field), заснявший илистых прыгунов — рыбок, которые при помощи плавников способны передвигаться по суше.

Daniel Field. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
7 из 11

В номинации "Поведение" победил Даниэль Филд (Daniel Field), заснявший илистых прыгунов — рыбок, которые при помощи плавников способны передвигаться по суше.

© Фото : Daniel Field/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Anne Weston/ Royal Society Publishing Photography Competition

Так выглядит под увеличительным стеклом нить, при помощи которой хирурги накладывают швы на раны. У автора фото Энн Вестон (Anne Weston) — поощрительный приз в категории "Микроизображения".

Anne Weston. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
8 из 11

Так выглядит под увеличительным стеклом нить, при помощи которой хирурги накладывают швы на раны. У автора фото Энн Вестон (Anne Weston) — поощрительный приз в категории "Микроизображения".

© Фото : Anne Weston/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Lauren Marchant/ Royal Society Publishing Photography Competition

"Торнадо в Юконе". Гигантское воронкообразное облако, попавшее в объектив, принесло Лорен Марчант (Lauren Marchant) победу в категории "Науки о Земле и климатология".

Lauren Marchant. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
9 из 11

"Торнадо в Юконе". Гигантское воронкообразное облако, попавшее в объектив, принесло Лорен Марчант (Lauren Marchant) победу в категории "Науки о Земле и климатология".

© Фото : Lauren Marchant/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Eduardo Sampaio/ Royal Society Publishing Photography Competition

"Медузе" Эдуардо Сампайо (Eduardo Sampaio) досталось второе место в номинации "Поведение".

Eduardo Sampaio. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
10 из 11

"Медузе" Эдуардо Сампайо (Eduardo Sampaio) досталось второе место в номинации "Поведение".

© Фото : Eduardo Sampaio/ Royal Society Publishing Photography Competition
© Фото : Aleks Labuda/ Royal Society Publishing Photography Competition

Еще одной работе Алекса Лабуды (Aleks Labuda) присудили второе место в категории "Микроизображения".

Aleks Labuda. Работа победителя научного конкурса Royal Society Publishing Photography Competition
11 из 11

Еще одной работе Алекса Лабуды (Aleks Labuda) присудили второе место в категории "Микроизображения".

© Фото : Aleks Labuda/ Royal Society Publishing Photography Competition
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ЭкологияФото
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