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Хафтар приказал топить турецкие корабли, заявил командующий флотом ЛНА
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РИА Новости

Хафтар приказал топить турецкие корабли, заявил командующий флотом ЛНА

15:26 11.12.2019 (обновлено: 15:27 11.12.2019)
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
АФИНЫ, 11 дек – РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал топить турецкие корабли, заявил командующий военным флотом Ливии адмирал Фарадж Махдауи греческому телеканалу Skai.
Власти восточной части Ливии считают незаконным правительство национального согласия в Триполи и считают незаконным меморандум о морских зонах, подписанный Турцией и правительством национального согласия. Этот договор, по мнению Греции, нарушает ее суверенные права. После подписания меморандума Греция выслала посла Ливии и стала укреплять связи с маршалом Хафтаром.
"У нас есть приказ командующего армией топить (турецкие корабли), нет другого выбора", - сказал адмирал Махдауи телеканалу.
Махдауи учился в военно-морском училище в Греции с 1973 по 1978 год и с тех пор имеет тесные связи с Грецией, отмечает канал.
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Командующий ВМС Ливии заявил также, что захват Триполи дело нескольких дней. "Через несколько дней мы войдем в Триполи. И когда мы войдем, (председатель правительства национального согласия Файез) Саррадж покинет Ливию, и это соглашение (с Турцией) не пройдет", – заявил адмирал.
Как отмечает Skai, армия Хафтара находится в трех километрах от Триполи, и правительство, которое подписало соглашение с Турцией, рискует потерять свой последний оплот, в то время как его противники постоянно наращивают свои силы.
Сторонники Хафтара обвиняют Турцию в том, что она направляет оружие в Триполи, нарушая режим санкций ООН.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума". Турция не признает право на шельф за греческими островами.
Греция считает, что Турция пытается присвоить значительную часть греческой исключительной экономической зоны, при том что Афины и Анкара не согласовали границы ИЭЗ.
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ВМС ЛивииХалифа ХафтарАнкара (провинция)ТриполиЛивияООНВ мире
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