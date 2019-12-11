МВД Молдавии ищет Плахотнюка в трех странах под "новой" фамилией

В начале декабря президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что у Плахотнюка есть второй паспорт на имя Владислава Новака.

"Четвертого декабря 2019 года для установления местонахождения обвиняемого были направлены запросы в посольства Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Десятого декабря 2019 года Национальный антикоррупционный центр уведомил Центр международного полицейского сотрудничества, посольства Румынии, США и Великобритании о том, что у обвиняемого есть еще одно удостоверение личности, выданное на имя Новака Владислава", - говорится в сообщении на сайте НАЦ.

В ведомстве отметили, что в розыск по стране Плахотнюк был объявлен 10 октября. Запрос о международном розыске олигарха был передан в Центральный секретариат Интерпола 18 октября. А 5 ноября МВД Молдавии направил коллегам из Румынии запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, что с 25 по 28 октября Плахотнюк находился в румынском городе Яссы.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро