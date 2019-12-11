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МВД Молдавии ищет Плахотнюка в трех странах под "новой" фамилией
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РИА Новости

МВД Молдавии ищет Плахотнюка в трех странах под "новой" фамилией

15:25 11.12.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, США и Великобритании запрос об установлении местонахождения олигарха Владимира Плахотнюка, у которого, по их данным, есть документы на имя Владислава Новака, сообщила в среду пресс-служба Национального антикоррупционного центра.
В начале декабря президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что у Плахотнюка есть второй паспорт на имя Владислава Новака.
"Четвертого декабря 2019 года для установления местонахождения обвиняемого были направлены запросы в посольства Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова. Десятого декабря 2019 года Национальный антикоррупционный центр уведомил Центр международного полицейского сотрудничества, посольства Румынии, США и Великобритании о том, что у обвиняемого есть еще одно удостоверение личности, выданное на имя Новака Владислава", - говорится в сообщении на сайте НАЦ.
В ведомстве отметили, что в розыск по стране Плахотнюк был объявлен 10 октября. Запрос о международном розыске олигарха был передан в Центральный секретариат Интерпола 18 октября. А 5 ноября МВД Молдавии направил коллегам из Румынии запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, что с 25 по 28 октября Плахотнюк находился в румынском городе Яссы.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
16 сентября, 11:43
СМИ: сбежавший из Молдавии олигарх Плахотнюк распродает имущество на родине
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро
Плахотнюк покинул страну в начале июня, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, в 30 июля отказался от мандата депутата.
Владимир Плахотнюк
27 сентября, 15:26
Суд в Москве вернул ходатайство о заочном аресте олигарха Плахотнюка
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МВД МолдавииВладимир ПлахотнюкИгорь ДодонИнтерполВеликобританияРумынияМолдавияСШАВ мире
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