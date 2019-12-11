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Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые
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РИА Новости

Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые

15:25 11.12.2019
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Переход на электронные трудовые будет носить добровольный характер, работники, которые не успеют выбрать способ учета сведений о своей трудовой деятельности в 2020 году, смогут сделать это позднее, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Он отметил, что с 1 января начнется переходный период. Для перехода на электронный учет сведений не пришлось создавать никаких новых систем. Дополнительные данные будут поступать в систему персонифицированного учета ПФР. В частности, это данные о месте работы, о приеме на работу, увольнении, занимаемой должности и другие.
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"После того как законы вступят в силу, работодатели уже в 2020 году эти данные начнут поставлять в систему персонифицированного учета. Параллельно с этим работодатели на всех предприятиях должны будут проинформировать работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку... Самое главное в том, что это исключительно добровольная история", - сказал министр.
Он уточнил, что каждый работник сам сможет выбрать способ учета сведений о своей трудовой деятельности. Принять решение можно будет не только в 2020 году, но и позже.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что переход на электронные трудовые затронет примерно 60 миллионов работников.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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