Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые

"После того как законы вступят в силу, работодатели уже в 2020 году эти данные начнут поставлять в систему персонифицированного учета. Параллельно с этим работодатели на всех предприятиях должны будут проинформировать работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку... Самое главное в том, что это исключительно добровольная история", - сказал министр.