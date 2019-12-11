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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-11T15:24+0300
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Борьба с терроризмом в СУАР: стабильность выше всего
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РИА Новости

Борьба с терроризмом в СУАР: стабильность выше всего

15:24 11.12.2019
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CC BY 3.0 / jun jin luo / Урумчи
Урумчи
CC BY 3.0 / jun jin luo /
МОСКВА, 11 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Администрация Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) разработала антитеррористическую политику и конкретные меры в борьбе с тремя силами зла.
Некоторые страны поддерживают решительность Китая в этом вопросе, другие - прикрываются политикой "двойных стандартов". Однако улучшение ситуации общественной безопасности в Синьцзяне доказывает, что борьба с "тремя силами зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм) обеспечивает безопасность и способствует социально-экономическому развитию западного района Китая, а также защищает мир и стабильность в евразийском регионе.

Терроризм в Синьцзяне - возник не вчера. В конце XIX - XX века сепаратисты из других стран и религиозные радикалы решили создать так называемый "Восточный Туркестан". После окончания холодной войны на основе сепаратизма зародился терроризм, целью которого стали отделение Синьцзяна от Китая насильственным путём.

Долгие годы Синьцзян страдал от национального сепаратизма, религиозного радикализма и терроризма. Согласно неполной статистике, с 1990 года к концу 2016 года в Синьцзяне произошли тысячи терактов, в результате которых погибли сотни полицейских. Историю можно разделить на три этапа.
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Первый этап. С 1990 года до событий "11 сентября". Сепаратисты начали использовать терроризм для подрыва безопасности и стабильности Синьцзяна. Например, 5 апреля 1990 года более 200 боевиков, подстрекаемых "Исламской партией Восточного Туркестана" (экстремистская группировка, запрещенная в РФ), напали на администрацию городка Барин уезда Акто СУАР. Десять человек были захвачены в заложники. Шестеро полицейских были убиты. Две машины были взорваны.
Второй этап. После события "11 сентября" до инцидента "5 июля". В этот период террористы и сепаратисты были относительно спокойны, в Синьцзяне за этот период произошло очень мало насильственных актов. Однако тяжкое преступление, совершенное 5 июля 2009 года, привело к гибели 197 человек, ранению более 1700 человек, сожжению и уничтожению 13 магазинов и 1325 автомобилей. Эта трагедия дала понять, что Синьцзян сталкивается с беспрецедентными угрозами безопасности и скрытыми опасностями. Инцидент "5 июля" стал началом активизации терактов в автономном районе.
Третий этап. С инцидента "5 июля" до принятия комплексных мер для ликвидации радикалов в СУАР. Одной из особенностей этого периода стал сговор сепаратистских сил с международными террористическими организациями. В 2015 году власти Синьцзяна заявили, что были случаи, когда синьцзянцы пересекали границу для участия в экстремистской организации "Исламское государство"*. По сообщениям СМИ, более 300 граждан Китая присоединились к международным террористическим и экстремистским организациям. В марте 2017 года в видеоролике, опубликованном ИГ*, появились боевики, которые якобы были выходцами из Синьцзяна.
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Директор института безопасности и контроля над вооружениями при Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй отметил, что китайские "джихадисты" присоединились к ИГ* через разные каналы. Их конечная цель - приезд в Китай с намерением сделать новые теракты. Согласно данным, опубликованным в Белой книге по борьбе с терроризмом, борьбе с экстремальными явлениями и защите прав человека в Синьцзяне, в период с 2011 до конца 2016 года в результате терактов и насильственных актов погибло 212 человек, ранено 531 человек.
В борьбе с "тремя силами зла" китайское правительство имеет четкую позицию - вырезать эту злокачественную опухоль. Китай решил нанести удар по терроризму, при этом ставя на первое место профилактические работы. Комплексные меры по борьбе с терроризмом, предпринятые властями Синьцзяна в соответствии с законом, показали очевидные результаты.
С 2014 года по начало 2019 года было ликвидировано 1588 группировок, арестовано 12 995 причастных к терроризму человек, изъято 2052 взрывных устройства, обнаружено около 345 000 незаконных религиозных пропагандистских фильмов.
Мир и безопасность в Синьцзяне - залог его успешного развития и улучшения благосостояния местных жителей. Так, согласно статистике, в 2018 году Синьцзян принял 150 миллионов отечественных и зарубежных туристов, и это на 40% больше по сравнению с 2017 годом.
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Тем не менее, решимость и действия Китая в борьбе против терроризма подвергаются критике со стороны некоторых стран. При этом не стоит забывать, что борьба против терроризма в Синьцзяне является важной составляющей международной антитеррористической деятельности.

Предпринятые Синьцзяном меры эффективно сдерживают распространение терроризма. В особенности, когда террористы из других стран собираются в северном Афганистане, что усложняет ситуацию с безопасностью в целой Евразии.

На сегодня тенденцией развития на евразийском континенте является открытость, сотрудничество и совместный рост. Все миролюбивые страны не дадут шанс терроризму подрывать региональное развитие и стабильность.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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