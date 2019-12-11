Поклонская пригласила главу парламента Индии посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в рамках визита в Индию встретилась с главой нижней палаты парламента Омом Бирлой и пригласила его посетить с визитом Крым.

Поклонская в Индии приняла участие в конференции стран БРИКС, посвящённой 72-му международному дню прав человека.

"В рамках визита в Индию я посетила парламент и присутствовала на пленарном заседании. Затем состоялась встреча с председателем парламента Индии господином Омом Бирлой. Он поддержал проведение недели Индии в Крыму. Кроме того, я пригласила его в Крым, а также рассказала об открытии в следующем году соборной мечети в Симферополе", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, в рамках встречи также обсуждался вопрос межпарламентского сотрудничества и возможного визита Ома Бирлы в Россию в следующем году.