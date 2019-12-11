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Поклонская пригласила главу парламента Индии посетить Крым
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РИА Новости

Поклонская пригласила главу парламента Индии посетить Крым

15:22 11.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в рамках визита в Индию встретилась с главой нижней палаты парламента Омом Бирлой и пригласила его посетить с визитом Крым.
Поклонская в Индии приняла участие в конференции стран БРИКС, посвящённой 72-му международному дню прав человека.
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"В рамках визита в Индию я посетила парламент и присутствовала на пленарном заседании. Затем состоялась встреча с председателем парламента Индии господином Омом Бирлой. Он поддержал проведение недели Индии в Крыму. Кроме того, я пригласила его в Крым, а также рассказала об открытии в следующем году соборной мечети в Симферополе", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, в рамках встречи также обсуждался вопрос межпарламентского сотрудничества и возможного визита Ома Бирлы в Россию в следующем году.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. В мечети закончены черновые работы, идет отделка фасада, начата роспись. Открытие мечети запланировано на 2020 год, однако точной даты пока не определено в силу сложности проведения внутренних отделочных работ.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФКрымРоссияИндияВ мире
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