ГД поддержала проект, разрешающий ЧОП охранять аэропорты

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям охранять аэропорты и объекты их инфраструктуры.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму членом Совета Федерации Вячеславом Тимченко.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 83 и часть 6 статьи 84 Воздушного кодекса Российской Федерации, предусматривающих обеспечение охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры в числе подразделений транспортной безопасности аккредитованными для этой цели в установленном порядке юридическими лицами", - говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы подчеркивает, что монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной, значительной дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком, что в свою очередь сказывается на повышении аэропортовых сборов и цен на пассажирские авиаперевозки и, как следствие, влияет на снижение объема авиаперевозок.

В проекте отмечается также, что в ФЗ "О транспортной безопасности" в число подразделений транспортной безопасности кроме федеральных подразделений ведомственной охраны включены также и аккредитованные для этой цели юридические лица.