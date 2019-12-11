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ГД поддержала проект, разрешающий ЧОП охранять аэропорты
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РИА Новости

ГД поддержала проект, разрешающий ЧОП охранять аэропорты

15:21 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДосмотр в аэропорту
Досмотр в аэропорту
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Досмотр в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям охранять аэропорты и объекты их инфраструктуры.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму членом Совета Федерации Вячеславом Тимченко.
"Законопроект предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 83 и часть 6 статьи 84 Воздушного кодекса Российской Федерации, предусматривающих обеспечение охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры в числе подразделений транспортной безопасности аккредитованными для этой цели в установленном порядке юридическими лицами", - говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы подчеркивает, что монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной, значительной дополнительной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком, что в свою очередь сказывается на повышении аэропортовых сборов и цен на пассажирские авиаперевозки и, как следствие, влияет на снижение объема авиаперевозок.
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В проекте отмечается также, что в ФЗ "О транспортной безопасности" в число подразделений транспортной безопасности кроме федеральных подразделений ведомственной охраны включены также и аккредитованные для этой цели юридические лица.
"В Воздушном кодексе Российской Федерации и постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении правил охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры" такие аккредитованные юридические лица не упоминаются", - поясняет автор.
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