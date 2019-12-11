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Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Трампа
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Трампа

15:20 11.12.2019
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© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в США и встреча с американским президентом Дональдом Трампом могли стать заменой контактам на полях саммита АТЭС, который не состоялся, считает декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
"Я думаю, что предварительно, конечно, такую встречу планировалась провести, наверное "на ногах" или на полях саммита АТЭС. Саммит АТЭС не состоялся, как известно, по причине волнений, происходивших в Чили. В результате появился такой визит", - заявил он на круглом столе "Российско-американские переговоры в Вашингтоне: есть ли точки соприкосновения?" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Вчера, 07:39
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Эксперт напомнил, что советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее называл встречу главы МИД РФ с Трампом "актом вежливости", который был необходим, так как ранее госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Россию встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин согласен, что встреча носила во многом протокольный характер, но считает, что мог сыграть роль и человеческий фактор.
"Я думаю, что основными причинами, почему Сергей Викторович (Лавров - ред.) поехал к Дональду Трампу - это было скорее любопытство и протокол", - заявил он.
"Трамп - человек любопытный, и он с большим удовольствием воспринимает, что называется, человеческий материал, непосредственно живые эмоции. Общение с журналистами ему не доставляет удовольствия, а вот с Сергеем Викторовичем поговорить приятно", - пояснил эксперт.
Кроме того, американский президент мог попытаться прояснить у Лаврова итоги его визитов в Рим и Париж и возможные договоренности между Россией и европейскими странами по их итогам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 02:49
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АТЭСДональд ТрампСергей ЛавровСШАВ мире
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