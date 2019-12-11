РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T15:17+0300
https://ria.ru/20191211/1562274353.html
В Армении отказались снять обвинения с экс-президента Саргсяна
https://cdn21.img.ria.ru/images/145824/28/1458242803_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_9df5dfb8718ca00cdcedc5ab68b73ec7.jpg
РИА Новости

В Армении отказались снять обвинения с экс-президента Саргсяна

15:17 11.12.2019
374
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Армении отказалась снимать обвинения с бывшего президента страны Сержа Саргсяна, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.
Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства средств на сумму свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием. Зампред возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении заявил, что защита бывшего президента представила в генпрокуратуру ходатайство для снятия обвинений с учетом его неприкосновенности.
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
4 декабря, 20:07
Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями
"Ходатайство адвокатов Саргсяна отклонено", - сказала Хачатрян. По ее словам, вменяемые бывшему президенту деяния не были связаны с его должностными обязанностями, следовательно, не могут быть применены конституционные гарантии неприкосновенности.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Саргсян на публике показывается редко.
После смены власти в Армении были возбуждены уголовные дела против ряда бывших руководителей страны, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. В качестве возможного фигуранта уголовного дела по статье "превышение должностных полномочий" следователи указывают и действующего главу Конституционного суда Грайра Товмасяна.
Автомобили полиции Чехии
7 декабря 2018, 17:02
В Праге нашли разыскиваемого племянника экс-президента Армении Саргсяна
211002
Обсудить 0
Серж СаргсянАрменияВ мире
Рекомендуем
Роберт Кочарян в суде
Судья Апелляционного суда Армении по делу Кочаряна взял самоотвод
Стенд с винтовками Orsis
ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
Здание Конституционного суда Германии в Карлсруэ
Германия приостановила выдачу России двух выходцев из Чечни
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
МВД Молдавии ищет Плахотнюка в трех странах под "новой" фамилией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Трампа
Скорая помощь
Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский рассказал главе Евросовета об итогах саммита в Париже
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев рассказал, как можно интегрировать курдов в сирийскую армию
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
Наталья Поклонская
Поклонская пригласила главу парламента Индии посетить Крым
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Лента новостейМолния