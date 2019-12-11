В Армении отказались снять обвинения с экс-президента Саргсяна

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Генпрокуратура Армении отказалась снимать обвинения с бывшего президента страны Сержа Саргсяна , сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства средств на сумму свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием. Зампред возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении заявил, что защита бывшего президента представила в генпрокуратуру ходатайство для снятия обвинений с учетом его неприкосновенности.

"Ходатайство адвокатов Саргсяна отклонено", - сказала Хачатрян. По ее словам, вменяемые бывшему президенту деяния не были связаны с его должностными обязанностями, следовательно, не могут быть применены конституционные гарантии неприкосновенности.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Саргсян на публике показывается редко.